L'inaspettata sconfitta di Berna, nell'ultima gara di Champions League, Cristiano Ronaldo non l'ha digerita. Il fenomeno portoghese, abituato a vincere sempre e comunque, è infatti uscito dal campo contrariato per il ko europeo e deciso a rifarsi sin dalla prossima importante sfida: quella contro il Torino di Walter Mazzarri. A margine dell'impegno di coppa e a pochi giorni dal suo primo derby con la Juventus, CR7 ha così lanciato il suo guanto di sfida ai "cugini" granata.

"Un derby è sempre bello, dobbiamo vincerlo – ha dichiarato l'attaccante bianconero, nell'intervista riportata da "Tuttosport" – Ho già capito che ci sono due partite che gli juventini si rifiutano di perdere: quella con l’Inter e quella con il Torino. Me lo ha confermato anche il magazziniere, che mi ha chiesto di vincere il derby. Perché non riposo mai? Il mio è un programma diverso, non sono andato in Nazionale. Con l'allenatore parlo sempre, mi sento bene".

La strada verso la finale di Champions League

Cristiano Ronaldo sarà in campo anche nella stracittadina della Mole, e ovviamente anche nel prossimo ottavo di finale di Champions League. In attesa di conoscere quella che sarà l'avversaria della formazione di Massimiliano Allegri, il cinque volte Pallone d'Oro si è detto comunque fiducioso del cammino intrapreso dalla vecchia signora in Europa: "Io sono tranquillo perché conosco bene il potenziale della squadra. Avremo partite molto importanti da giocare, il bello della Champions League arriva ora. La Juventus è ben messa e a gennaio avremo già una finale".

L'importanza del campione di Funchal nello spogliatoio della Juventus, è sotto gli occhi di tutti ed è stata confermata anche dal suo agente Jorge Mendes: "Cristiano è il miglior giocatore della storia, un esempio per tutti, bambini ed adulti. È unico – ha raccontato a "Marca" – È felice a Torino come è stato felice a Madrid e Manchester. E lo spogliatoio ha guadagnato una sorta di bonus col suo arrivo".