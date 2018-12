Leo Messi quest’anno per il Pallone d’Oro non è stato proprio considerato, anche se ha chiuso al quinto posto. Nessuno ha sostenuto con forza la sua candidatura, ma la Liga l’ha vinta e ha conquistato pure la Scarpa d’Oro, uno dei riconoscimenti più prestigiosi. E nel bilancio del suo 2018 Messi piazza anche il primato di gol su calcio di punizione, con la doppietta dal piazzato segnata all’Espanyol è salito a 19 gol su punizione nella Liga negli ultimi cinque anni.

La doppietta di Messi all’Espanyol

Il derby Espanyol-Barcellona quest’anno era più atteso del solito perché i cugini ‘poveri’ stanno disputando un bel campionato, ma nella stracittadina si è visto lo strapotere dei blaugrana che si sono imposti per 4-0 e hanno allungato sulle più dirette inseguitrici Siviglia e Atletico Madrid. Messi ha firmato una doppietta e ha aggiornato tutti i suoi meravigliosi numeri: 11 gol nella Liga, 17 stagionali e prima volta in carriera con due gol su punizione nella stessa partita, evento che mancava al Barcellona dal 2007, all’epoca il protagonista fu Ronaldinho.

Messi recordman di gol su punizione

Recentemente una statistica non ha inserito Leo Messi tra i dieci migliori tiratori di punizioni, perché la valutazione era fatta sulla percentuale e non sul numero dei gol. Perché se si guarda alle reti l’argentino stravince, 19 gol segnati con il Barcellona nella Liga dal 2014. Il cinque volte Pallone d’Oro è nettamente il numero uno se si considerano solo lo scorso campionato e la prima metà di questo. 9 gol su punizione per Messi, 6 per Bardhi del Levante, 4 per il giallorosso Kolarov e i lionesi Depay e Fekir.

Messi segna più della Juve su punizione

Messi ha battuto se stesso perché nel 2012, inteso come anno solare (il migliore della sua carriera a livello realizzativo) ne aveva segnati sette ora è arrivato già in doppia cifra. Il giocatore del Barcellona vince il duello con compagine intere se si guarda alle ultime cinque stagioni. Perché il trentunenne attaccante ha segnato 19 gol in questo lasso di tempo su punizione, il Real 14, identico numero di gol per Roma e Lione su punizione. 13 quelli del Bayern. Nella top ten anche Monaco, PSG, Sampdoria, Liverpool, Chelsea, Milan (le ultime tre appaiate a 11) e soprattutto la Juventus che di gol su punizione grazie soprattutto a Dybala e Pjanic ne ha segnati 18.