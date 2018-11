Chi è il miglior tiratore di punizioni al mondo? Forse in qualche discorso da bar, tra amici, quando si parla di calcio questa domanda più di qualcuno se l’è posta. Squawka ha analizzato i dati dei cinque maggiori campionati europei, ha posto un solo parametro: tutti i giocatori analizzati dovevano almeno aver segnato cinque gol su punizione negli ultimi tre anni. Messi incredibilmente non è stato inserito nella top ten, dove figurano due calciatori italiani e ci sono anche due tiratori che giocano in Serie A.

Nella top ten dei migliori calciatori di punizione Verdi e Viviani

Non c’è Leo Messi nella top ten che ha segnato 13 gol su punizione negli ultimi tre anni, ma la sua percentuale non è delle migliori, ne ha fatti tanti gol dal piazzato ma ne ha pure calciate tantissime di punizioni. Nella top ten ci sono due italiani: Simone Verdi 44 tentativi e 5 gol negli ultimi tre anni, 11%, e stessa media di Neymar, e Federico Viviani della Spal, 5 gol in 38 tentativi, 13%, e ottava posizione.

Due giocatori della Juve nella top ten

Al settimo posto c’è Miralem Pjanic, molto spesso letale su punizione con 14 gol in 59 tiri, la sua media è del 14%. Sul podio c’è invece la ‘Joya’ Paulo Dybala che ha una media strepitosa, addirittura del 20%. 8 gol su 40 trasformazioni. Insomma la Juventus fa paura a tutti quando ha una punizione dal limite dell’area di rigore.

Il miglior tiratore di punizione è Enis Bardhi

Il nome di Enis Bardhi non è eccessivamente noto a tutti gli appassionati, questo ventitreenne centrocampista macedone di origine albanese gioca nel Levante e ha segnato 6 gol su punizione negli ultimi tre anni, calciandone 25 e ha così il 24% di realizzazione, praticamente ne segna quasi una su quattro. Sul podio Griezmann, quarto Coutinho.

La classifica dei migliori tiratori di punizioni

1) Bardhi 24% di realizzazione (6 gol su 25 tiri); 2) Griezmann 22% (5 su 23); 3) Dybala 20% (8 gol su 40); 4) Coutinho 19% (5 su 26); 5) Plattenhardt 14% (5 su 35); 6) Fekir 14% (5 su 36); 7) Pjanic 14% (8 su 59); 8) Viviani 13% (5 su 38); 9) Neymar 11% (5 su 44); 10) Verdi 11% (5 gol su 44)