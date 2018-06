Primo fu Lionel Messi. Poi venne il turno di Cristiano Ronaldo. Al Campionato del Mondo in Russia, in poco meno di 8 ore, due stelle assolute, due Palloni d'Oro d'autore, sono stati eliminati. Senza appelli. La Pulga per mano di un giovanotto dalle belle speranze, Mbappè, giovane virgulto del Psg e di una Francia sempre più votata a candidarsi come attuale favorita per la vittoria finale. Cr7 per mano di un bomber di vecchia conoscenza, Edinson Cavani, il Matador che si è destato e con una doppietta ha steso i Campioni d'Europa in carica.

Un epilogo scontato, perché sia Messi che Cristiano hanno faticato sempre in questo Mondiale. E se il portoghese ha quanto meno dato il meglio di sè al debutto, con il tris alla Spagna, l'argentino ha stentato dal primo all'ultimo minuto mestamente ridimensionato dall'ennesima prestazione con l'Albiceleste che lo rende ogni volta irriconoscibile.

Merito della Francia e dell'Uruguay che però, ci hanno privato dell'incrocio più bello, quello degli ultimi due Palloni d'Oro dell'ultimo decennio, un confronto che avrebbe sicuramente determinato anche l'esito della prossima votazione. E invece, al posto dell'Argentina di Messi e del Portogallo di Cristiano, si sfideranno l'Uruguay di Cavani e la Francia di Mbappè.

Il destino, beffardo, del pallone ha così trovato i degni sostituti agli dei che sono scesi dall'Olimpo: nel segno del Psg, visto che sia il giovane francese che il Matador uruguagio sono compagni di club – forse ancora per poco. Saranno loro a sfidarsi per un posto al sole in semifinale per proseguire i lsogno e – probabilmente – aspettare il Brasile di Neymar (altro fenomeno dei parigini).

Intanto, il Mondiale di Messi e di Ronaldo, oltre ad essere accomunato dall'uscita agli ottavi, si è concluso a braccetto, con un rigore a testa fallito e l'incapacità di risultare decisivi con i colori delle rispettive selezioni. Meglio Cr7, autore di quattro gol ma è magra consolazione: nessuno si ricorderà di loro, a Russia 2018, se non per il fatto che in una sola notte, le stelle si sono spente.