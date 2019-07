Ormai Dries Mertens e Josè Maria Callejon fanno parte della ‘vecchia guardia'. Sono parte di quel gruppo di campioni che nell'estate del 2013 sbarcarono a Napoli per dar vita al progetto di Rafa Benitez. Molto legati tra di loro, e fianco a fianco anche in questa nuova stagione, i due giocatori di Carlo Ancelotti sono stati protagonisti di un simpatico siparietto social pubblicato sul profilo ufficiale dell'attaccante belga.

Il video postato in rete ritrae Callejon abbracciato a Mertens, durante la presentazione ai tifosi andata in scena a Dimaro, mentre sullo sfondo risuona ‘O surdato ‘nnammurato: inno partenopeo, che il giocatore belga ha cantato a squarciagola. Un filmato divertente, al quale ‘Ciro' ha voluto allegare una didascalia in napoletano, piena d'affetto per il compagno: "Wuagliò siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro 7imo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo…ma quanto ci siamo divertiti frateee. E quando mi abbracci cosi me faj murì".

I tifosi sperano nel doppio rinnovo

Entrambi in scadenza di contratto nell'estate del 2020, Mertens e Callejon potrebbero in effetti essere ai nastri di partenza della loro ultima stagione all'ombra del Vesuvio. Al termine del prossimo campionato, sia il belga che lo spagnolo avranno infatti 33 anni e potrebbero anche decidere di cercare il loro ultimo importante contratto lontano da Castel Volturno.

Sul loro futuro, l'ultima parola sarà però quella del presidente Aurelio De Laurentiis. L'idea di prolungare con entrambi è infatti già stata presa in considerazione dal club azzurro, che avrebbe pensato di spostare al 2021 o 2022 l'addio a Mertens e Callejon: due giocatori ormai insostituibili per tutti i tifosi partenopei.