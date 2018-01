Dopo i colloqui della notte tra i due club e l'incontro milanese di questo pomeriggio di Edin Dzeko con il suo procuratore Silvano Martina, l'affare di mercato tra la Roma e il Chelsea è davvero molto vicino alla conclusione. Come confermano i tabloid inglesi, il club di Londra avrebbe trovato l'accordo e sarebbe pronto a versare 52 milioni di sterline per i cartellini dell'attaccante bosniaco e di Emerson Palmieri. La società giallorossa, che aveva chiesto una cifra intorno ai 60 milioni di euro, verrà dunque accontentata grazie anche ai consueti bonus, inseriti nell'accordo, che porterebbero il costo dell'operazione al prezzo chiesto dalla dirigenza capitolina.

L'incontro tra Dzeko e il suo agente.

Complice la presenza della squadra di Di Francesco nel capoluogo lombardo, dove si sta preparando per la trasferta di Genova con la Sampdoria, Dzeko ha discusso del suo trasferimento in Inghilterra con la famiglia (anch'essa presente all'incontro in hotel con l'agente) e valutato l'offerta dei "Blues": 7/8 milioni di euro all'anno più bonus. Secondo le ultime indiscrezioni, il bosniaco avrebbe accettato dopo aver ricevuto una telefonata di Antonio Conte e nelle prossime ore dovrebbe volare a Londra per discutere in maniera più approfondita l'offerta del Chelsea.

La concorrenza di Morata.

Contrariamente ad Emerson Palmieri, che ha subito detto di sì alla proposta del club campione d'Inghilterra, Edin Dzeko vuol invece valutare fino in fondo l'opportunità di tornare in Premier League per la seconda volta, dopo l'esperienza al Manchester City di qualche anno fa. Il dubbio più grande per l'attaccante giallorosso, è quello di non poter giocare con continuità vista la concorrenza di Alvaro Morata: giocatore insostituibile per la formazione londinese. "Vedremo quello che succederà nelle prossime ore – aveva dichiarato il ds Monchi, nelle scorse ore – Lavoro ogni giorno per trovare giocatori adatti alla Roma, il mio compito è sempre quello di rinforzare la squadra. Se Dzeko partirà, compreremo un altro giocatore".

Contatti avviati per Deulofeu.

Il dirigente giallorosso pare sia già al lavoro per sostituire il cannoniere di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto rivelato da Sportitalia, la Roma avrebbe infatti avviato i contatti con l'entourage di Gerard Deulofeu: esterno d'attacco in uscita dal Barcellona. Inseguito anche da Inter e Napoli, l'ex attaccante del Milan tornerebbe volentieri in Italia e ha una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. A pesare sulla trattativa, c'è però la richiesta dello stesso giocatore catalano: per nulla intenzionato a rinunciare al suo attuale ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione.