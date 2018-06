Corre il mercato della Roma: dopo gli arrivi di Coric e Marcano è fatta anche per Bryan Cristante. All'Atalanta andranno 30 milioni di euro, bonus compresi, senza contropartite tecniche. Il centrocampista dovrebbe diventare il terzo rinforzo per i giallorossi in questa sessione di mercato. L'accordo tra i dirigenti di Roma e Atalanta è arrivato sulla base di un prestito a 5 milioni più 25 per il riscatto dilazionato in due anni. Il calciatore di San Vito al Tagliamento voleva chiudere i dettagli del suo trasferimento prima di partire per le vacanze e, per questo motivo, è già sbarcato nella Capitale, dove domani effettuerà le visite mediche. Il nuovo contratto di Bryan Cristante prevede 5 anni a 2 milioni a stagione, bonus inclusi. Il 23enne, che ha chiuso la sua ultima stagione con la maglia della Dea realizzando ben 12 goal, diventa il centrocampista più pagato dal club giallorosso nell'era americana.

in foto: La scheda di Cristante. (transfermark.it)

Pellegrini resta, Peres va, Defrel…

C'erano diversi dubbi sulla permanenza di Lorenzo Pellegrini ma sembra tutto rientrato e il centrocampista romano avrebbe deciso di restare nella Capitale. La Juventus lo aveva messo sul taccuino ed era pronta a pagare i 30 milioni di euro della clausola, molto invitante, per regalare un rinforzo ad Allegri ma lo stesso calciatore ha fatto sapere che non vuole lasciare Roma in questo momento.

Differente situazione per Bruno Peres che lascerà la Roma per tornare al Torino, la sua prima squadra italiana: l’operazione è stata definita ieri sera a Milano dalle due società e il laterale brasiliano andrà via con la formula del prestito di un milione con diritto di riscatto a 8 milioni per Urbano Cairo e un'opzione di riacquisto a favore della Roma.

Non c'è tranquillità per Gregoire Defrel che, dopo una stagione non, proprio all'altezza, poteva finire all’Atalanta ma non è stato inserito come contropartite tecnica nell’affare Cristante. La trattativa con l’attaccante francese dovrebbe proseguire distintamente da quella per il cemtrocampista. Sull'ex Sassuolo ci sarebbero anche Fiorentina e Siviglia.