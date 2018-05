Ivan Marcano è il secondo rinforzo del mercato estivo della Roma. Il difensore si è svincolato a parametro zero dal Porto e il club giallorosso ha raggiunto con lui un accordo per le prossime tre stagioni sportive (fino quindi al 2021), con rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un'ulteriore stagione.

Marcano ha giocato le prime due stagioni della sua carriera in Spagna, con Villarreal e Getafe, prima di andare a giocare all'estero a partire dalla stagione 2011-12: il difensore originario di Santander poi è volato in Grecia, dove con l'Olympiakos ha vinto due campionati e una Coppa nazionale, e poi in Russia, dove ha giocato con il Rubin Kazan vincendo una Supercoppa. Nelle ultime 4 stagioni il difensore spagnolo ha giocato nel Porto vincendo in quest'ultima stagione il titolo di campione del Portogallo, collezionando 157 presenze (28 in Champions League) realizzando 14 reti. Ecco la prima parte del comunicato con cui la società giallorossa ha annunciato l'acquisto del difensore spagnolo:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Ivan Marcano. Il Club rende noto di aver raggiunto con il difensore un accordo per le prossime tre stagioni sportive, con rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un’ulteriore stagione.

Marcano: Sono molto felice di essere qui

Le prime parole da calciatore della Roma di Ivan Marcano Sierra: "Sono molto felice di essere qui perché la Roma è un grande società che sta lavorando molto bene, seguendo un progetto sportivo ben definito. Credo, inoltre, che la filosofia di gioco della squadra si sposi bene con le mie caratteristiche".

Monchi: Gli auguro le migliori fortune

Il saluto al nuovo arrivato del direttore sportivo giallorosso: "Con l'ingaggio di Marcano arriva un calciatore che arricchirà la rosa della Roma con le sue qualità, le sue doti atletiche e la sua esperienza internazionale. Gli auguro le migliori fortune".