La Roma non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo gli arrivi Coric, Marcano e Cristante, con l'operazione di Kluivert Jr che sembra in dirittura d'arrivo, ecco che adesso gli sforzi sono tutti concetrati su Domenico Berardi del Sassuolo. Il club giallorosso avrebbe già un accordo di massima con l'esterno degli emiliani, che vuole tornare al servizio dell'allenatore che gli ha permesso di mettersi in mostra in Serie A, ovvero Eusebio Di Francesco: il Sassuolo vuole 30 milioni di euro, ma la Roma studia un prestito annuale con obbligo di riscatto.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il ds Monchi non ha nessuna fretta e esigenza di forzare i tempi, essendo impegnato su più fronti. Ieri i procuratori del giocatore erano a Trigoria e starebbero cercando di fare abbassare le pretese al Sassuolo ma il club emiliano, per accettare la soluzione proposta dai giallorossi, non si smuove dall'obbligo di riscatto fissato per il prossimo anno.

Kluivert Jr vicinissimo alla Roma

"Manca ancora l’accordo definitivo tra Ajax e Roma". La dichiarazione ha quasi il peso dell’ufficialità, visto che a rilasciarla è Mino Raiola, agente del talento olandese, oltre che titolare del 20% del cartellino. La Roma valuta l’operazione circa 18 milioni, bonus inclusi, ma l’Ajax vorrebbe una cifra superiore partendo da una base di 18 milioni, a cui poi aggiungere altri introiti variabili. Se le parti dovessero venirsi incontro la trattativa potrebbe davvero chiudersi nell’arco delle prossime 48 ore e l numero degli acquisti della Roma salirebbe a quattro. Justin Kluivert ha già accettato il quinquennale offerto da Monchi ma adesso si tratta solo di mettersi d’accordo con l’Ajax per mettere la parola fine alla trattativa.

Con gli olandesi ci sarebbe anche un discorso aperto su Hakim Ziyech ma, nonostante in Olanda siano convinti che l'affare sia sulla buona strada, l’affondo potrebbe arrivare dopo il Mondiale.