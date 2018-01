Dopo aver portato in Premier League Mohamed Salah, ecco che il Liverpool sta preparando l'offensiva per un altro calciatore della Roma: Jurgen Klopp vorrebbe Alisson a difesa della porta dei Reds e avrebbe pronta un'offerta per la prossima estate di 40 milioni di sterline, circa 45 milioni di euro.

Intanto ad Anfield si preparano a vedere partire Philippe Coutinho, direzione Barcellona, dopo 4 anni e mezzo in maglia Reds: al Liverpool dovrebbero arrivare 110 milioni di euro più 40 di bonus per un totale di 150. Numeri da capogiro.

Klopp non soddisfatto di Mignolet e Karius: Reds su Alisson.

A parlare di questa possibile operazione è il The Sun che si è soffermato sul fatto che Jurgen Klopp non è soddisfatto di Simon Mignolet e Loris Karius e vorrebbe vestire di "rosso" il portiere brasiliano della Roma, titolare della Seleçao e tra i meno battuti della Serie A. Il Liverpool ha appena preso il difensore Virgil Van Dijk dal Southampton per la cifra record di 84 milioni di euro ma non avrebbe problemi di liquidità vista la cifra che arriverà nelle sue casse dalla cessione di Philippe Coutinho al Barcellona: tra i 150-160 milioni di euro, di cui 110 di base fissa. I rapporti tra la Roma e il Liverpool sono ottimi e la ricca operazione che ha portato Salah nel Merseyside la scorsa estate lo dimostra (42-8 milioni nella casse giallorosse).

Niente derby con l'Everton per Coutinho. Barça più vicino?

In Inghilterra il trasferimento di Coutinho dal Liverpool al Barcellona lo danno tutti per scontato. Il brasiliano potrebbe sbarcare in Spagna già in questa finestra di mercato per una cifra che si aggira sui 150 milioni di euro, compresi 40 di bonus. Per il Barça Si tratterebbe dell'acquisto più costoso della sua storia (dopo i 145 spesi quest'estate per Dembélé). Un altro indizio a sostegno del trasferimento del brasiliano è arrivata ieri: il 25enne è stato escluso dalla lista dei convocati per gara di FA Cup contro l'Everton di stasera. Più chiaro di così.