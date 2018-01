Con l'apertura ufficiale del mercato invernale, fa la sua comparsa alla luce del sole la trattativa tra Liverpool e Barcellona per Philippe Coutinho. Già molto vicino a mettere le mani sul brasiliano nella scorsa estate, il club blaugrana ha mantenuto le previsioni ed è tornato all'attacco in queste ultime settimane. Forte dell'accordo con il giocatore, la società del presidente Josep Maria Bartomeu sta dunque per chiudere l'affare e per regalare ad Ernesto Valverde il talentuoso attaccante ex Inter.

Secondo l'indiscrezione pubblicata dal quotidiano catalano "Mundo Deportivo", i due agenti di Philippe Coutinho (Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci) sarebbero già a Londra per definire gli ultimi dettagli e scrivere la parola fine alla lunga ed estenuante trattativa cominciata molti mesi fa.

L'ultima magia di Coutinho ad Anfield Road.

Come riportato dal giornale spagnolo, l'affare dovrebbe chiudersi con un bonifico di 150 milioni di euro (110 la parte fissa e 40 quella legata ai bonus) a favore del Liverpool: una cifra che consentirebbe ai Reds di realizzare una plus-valenza da record. Arrivato in Premier League soltanto quattro anni fa, Coutinho fu infatti prelevato dall'Inter per 13 milioni di euro.

Quella contro il Leicester, è stata quindi l'ultima partita del "piccolo mago" brasiliano. Venerdì sera, in occasione del derby in FA Cup con l'Everton, Coutinho non ci sarà. Sempre secondo "Mundo Deportivo", l'acquisto potrebbe esser ufficializzato già all'inizio della prossima settimana. L'affare è dunque ormai definito, ma per brindare allo sbarco del brasiliano al "Camp Nou" i tifosi blaugrana dovranno comunque aspettare ancora qualche ora.