Il Barcellona si appresta a effettuare due grandissimi colpi nel mercato di gennaio. Sembra sempre più vicino l’acquisto del brasiliano Coutinho, il grande sogno dei catalani già dalla scorsa estate. L’ex Inter non è stato convocato per il match di FA Cup con l’Everton e questa sorprendente esclusione sembra avvicinare l’esterno offensivo al club catalano. Quello di Coutinho potrebbe non essere l’unico acquisto perché la prossima settimana potrebbe essere chiusa la trattativa con il Palmeiras per Yerri Mina, difensore colombiano di ventitré anni.

Coutinho escluso dal derby vede il Barcellona.

Il corteggiamento del Barcellona per Coutinho è stato lungo e finora altamente infruttuoso. In estate i Reds rifiutarono 100 milioni di euro. Adesso però il Liverpool davanti a 150 milioni sembra vacillare. Il giocatore vuole il Barcellona, che se chiuderà a quella cifra effettuerà l’acquisto più costoso della sua storia, verrebbe battuto il primato di Dembélé (145 milioni). Un indizio che sembra avvicinare Coutinho ai catalani è la sua assenza dall’elenco dei convocati per il derby di FA Cup con l’Everton, ufficialmente è fuori per infortunio, come Salah. Klopp dice che il giocatore non andrà via: “Lui è infortunato per questo è fuori, ma penso che sarà a disposizione per la sfida con il Manchester City del 14 gennaio. Via nel mercato invernale? Non ho niente da dire”.

15 milioni per Mina.

Vermaelen si sta ben comportando al fianco di Piqué, ma la rosa dei centrali difensivi non è ampia e Valverde ha chiesto un altro centrale ai suoi dirigenti, che dovrebbero chiudere con il Palmeiras l’affare Mina. In un primo momento il Barcellona aveva offerto 10 milioni di euro, ma la proposta è stata respinta. I catalani però hanno alzato l’offerta e con 15 milioni il nazionale colombiano Yerry Mina già a gennaio potrebbe diventare un giocatore blaugrana.