Nonostante le recenti parole del direttore sportivo Monchi, che ha tolto dal mercato Alisson, il portiere brasiliano è diventato l'obiettivo principale del Real Madrid di Florentino Perez. Dopo aver tentato di seguire le strade che portano a Gigio Donnarumma e a David De Gea, il club campione d'Europa si sarebbe dunque fermato sul profilo dell'attuale numero uno della Roma.

La società spagnola, secondo indiscrezioni, è infatti fortemente intenzionata a mettere le mani sul portiere romanista. Come riportato da "calciomercato.com", negli ultimi giorni la dirigenza spagnola avrebbe addirittura incontrato l’agente di Alisson. Un appuntamento definito positivo da entrambe le parti, nel quale sarebbe già stata addirittura presentata all'entourage del brasiliano una bozza di contratto per la prossima stagione.

La valutazione del brasiliano

Davanti a questa situazione, e all'interesse dello stesso Alisson, i tifosi della Roma non possono certo dormire sonni tranquilli. Il club di James Pallotta vorrebbe trattenere l’ex Internacional, ma davanti ad un'offerta irrinunciabile tutto potrebbe accadere. La società giallorossa, potrebbe infatti sedersi intorno ad un tavolo partendo da una valutazione di almeno 60 milioni di euro: un prezzo che potrebbe anche alzarsi dopo il Mondiale russo, che Alisson giocherà da protagonista con la Selecao.

"Alisson, el primer candidato para la porteria del Madrid", ha titolato l'edizione online di "Marca". Il brasiliano ha infatti convinto tutti e sarebbe stato preferito dalla dirigenza madridista anche a Thibaut Courtois: l'altro nome inserito nella lista della spesa di Florentino Perez. "Rimarrà a Roma ancora per un anno, noi non abbiamo la necessità di venderlo", ha ribadito Monchi. Parole che, di fronte all'assalto del Real Madrid, rischiano di non aver più valore.