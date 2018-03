Il mercato sudamericano, solitamente poco interessante per chi è a caccia di un portiere, è tornato ad essere determinante dopo la scoperta e l'esplosione di Alisson. Il numero uno della Roma, candidato a giocarsi le proprie chance anche nel prossimo Mondiale, è l'esempio che la scuola brasiliana ha ormai invertito una tendenza ed è pronta a sfornare ed esportare nuovi talenti. L'ultimo di questi è il classe '97 Lucas Perri. Cresciuto nelle giovanili del San Paolo, dove è arrivato all'età di 15 anni, il ragazzo di Campinas ha già conquistato la porta della Selecao Under 20 ed è destinato a diventare l'erede del grande e indimenticato portiere del club paulista Rogerio Ceni.

Nonostante non sia ancora sceso in campo con la prima squadra, Lucas Perri ha già scatenato l'interesse di alcuni club italiani ed europei. Secondo Sport Mediaset, su di lui si sono infatti posati gli occhi degli osservatori di Napoli e Roma. Il club partenopeo è a caccia di un sostituto di Pepe Reina, mentre quello capitolino non vuol farsi trovare impreparato qualora Alisson decidesse di accettare l'eventuale mega offerta del Real Madrid.

Sulle orme di Rogerio Ceni

Alto quasi 2 metri (1,97 cm) e sotto contratto con il San Paolo fino al 30 luglio 2019, Lucas Perri starebbe per prendere la cittadinanza europea e potrebbe anche essere acquistato subito dato che non ha ancora giocato partite con il suo club. L'estremo difensore brasiliano, non piace però soltanto alle italiane. Secondo indiscrezioni, anche lo Sporting Lisbona e il Celta Vigo sarebbero sulle tracce del giovanissimo portiere che ha ammesso di dover ancora maturare molto.

"Sto lavorando duramente per crescere – ha dichiarato al sito ufficiale del San Paolo – Ho avuto molte esperienze, ma sono ancora giovane e non mi considero un portiere esperto. Rogerio Ceni? Sono un suo grande e ho iniziato ad allenarmi ispirandomi a lui. In pratica sono un portiere per colpa sua. Nel 2015, quando ho avuto l'opportunità di allenarmi con lui, ho realizzato quello che è sempre stato il mio sogno fin da bambino".