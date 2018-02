Pur avendo vinto le ultime due Champions League, Keylor Navas è considerato uno dei punti deboli del Real Madrid, che da quasi un anno è alla ricerca di un portiere. La scorsa estate si era parlato tantissimo di Gigio Donnarumma. Ma poi il giovane portiere ha rinnovato il contratto con il Milan ed è stato tolto dal mercato. Da anni per il Real Madrid si fa il nome di David De Gea, ma il Manchester United non se ne priverà. Secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’ i ‘blancos’ cercheranno di prendere Alisson della Roma.

Alisson nel mirino di Real Madrid, PSG e Bayern.

Keylor Navas dunque chiuderà la stagione da titolare, ma poi lascerà il posto a un altro numero uno. Al momento il prescelto sembra Alisson che sta disputando con la Roma un’annata strepitosa e difenderà i pali del Brasile ai Mondiali in Russia. La Roma, che lo scorso anno gli ha fatto fare da riserva a Szczesny, naturalmente non vorrebbe cederlo, ma chiaramente se arrivasse una super offerta, magari dopo Russia 2018 potrebbe vacillare. Alisson però non piace solo al club Campione d’Europa, perché è seguito con molta attenzione dal Paris Saint Germain e dal Bayern Monaco, che in stagione non ha mai potuto utilizzare Neuer.

Florentino Perez sogna un tridente nuovo.

Il Real Madrid si rinforzerà massicciamente nel prossimo mercato. Florentino Perez sogna un tridente tutto nuovo. Bale tornerà in Premier League, Benzema verrà congedato, mentre Cristiano Ronaldo potrebbe nuovamente giocare con il Manchester United, ma non può escludersi per lui il PSG. Perez sogna Harry Kane, che il Tottenham non vuole vendere, Eden Hazard del Chelsea, storico pallino di Zinedine Zidane, e soprattutto Neymar, che è diventato sempre più il sogno di mercato del Real, che vorrebbe strapparlo al PSG e contrapporlo a Messi e alla sua ex squadra, il Barcellona.