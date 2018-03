Dopo aver già giocato in Italia con la maglia della Juventus, Arturo Vidal rimane uno dei giocatori più seguiti dai club europei e italiani. A pensare al centrocampista cileno, ci sarebbero soprattutto Inter e Milan: pronte a fiondarsi sul 30enne di Santiago del Cile. Vincolato fino al giugno del 2019 al Bayern Monaco, il centrocampista è in attesa di una chiamata da parte del club per un eventuale rinnovo di contratto.

"Il fatto di restare o di estendere il contratto dipende dal club – ha spiegato Vidal, in un'intervista concessa al settimanale tedesco "Kicker" – Ma siamo sulla strada giusta. I dirigenti della società stanno facendo un ottimo lavoro. Ecco perché non hanno bisogno di spendere tanti soldi. Sono pronto a restare in Europa fino a 37 anni, poi farò un altro anno in Cile con il Colo Colo".

Il Chelsea pronto all'investimento

Prima di tornare in patria e vestire nuovamente la maglia del Colo Colo (la squadra che lo ha fatto esordire e che gli ha dato l'opportunità di mettersi in mostra), Arturo Vidal potrebbe dunque anche lasciare la Germania e trasferirsi in un altro campionato europeo. Oltre alle due italiane, anche il Chelsea sarebbe sul giocatore. Secondo il giornale cileno "La Cuarta", nelle scorse settimane Antonio Conte avrebbe cercato di convincere il cileno con una telefonata.

In attesa di capire cosa succederà con il manager salentino nella prossima estate, la dirigenza londinese sarebbe dunque già al lavoro per la rosa della prossima stagione e uno degli investimenti più importanti potrebbe essere fatto proprio per Arturo Vidal. Secondo i media cileni, gli inglesi sarebbero pronti ad offrire al giocatore del Bayern 15 milioni di euro: il doppio dello stipendio attualmente percepito Il tutto grazie ad un presunto contratto di quattro anni, già pronto per essere firmato dal nazionale cileno.