Arturo Vidal è uno dei tanti calciatori che ama, e non poco, i tatuaggi. L’ex giocatore della Juventus da anni sul suo corpo aggiunge tattoo e adesso sul suo profilo social ha mostrato l’ultimo tatuaggio che gli ricopre in modo completo la schiena. Su Twitter il centrocampista del Bayern ha voluto ringraziare il suo tatuatore: “Grazie amico, ottimo lavoro, finalmente abbiamo finito”.

L’opera è finita, l’enorme tatuaggio sulla schiena di Vidal

Dunque Vidal ha pubblicato sui propri canali social il lavoro effettuato dal suo tatuatore, e senza possibilità di errore si può dire che adesso sulla schiena del cileno non c’è più spazio per nulla, e l’opera è assolutamente completa. Vidal con orgoglio ha mostrato la chiusura dell’opera, iniziata tanti anni fa. Si notano in bella vista anche i nomi dei figli Alonso ed Elisabetta, le loro iniziali in alcune stellette, un’altra stelletta potrebbe ricordare il papà di Vidal, Erasmo. Ci sono pure ali di aquila, una grossa croce, due rose e dei disegni tribali.

L’annata di Vidal tra voci di mercato e successi con il Bayern

Dimenticati i problemi di inizio stagione, qualche spiacevole vicenda extra-calcistica, e soprattutto tante sirene di mercato – si è parlato di una grande offerta dell’Inter per il trentenne sudamericano, ma anche di Conte che lo avrebbe rivoluto con sé – Vidal con l’arrivo di Heynckess è rifiorito, ha ritrovato la posizione giusta ed è tornato a essere determinate. Il giocatore cileno quest’anno ha segnato sei gol in ventisei partite ufficiali e ha preso ulteriormente le redini del centrocampo del Bayern Monaco, che dopo aver messo in cassaforte la vittoria della Bundesliga (ha già 18 punti di vantaggio sulla seconda), cercherà di conquistare la Champions League che i bavaresi non vincono da cinque stagioni, l’ultima volta in panchina c’era proprio Heynckes.