A pochi giorni dall'ultimo turno di campionato, le trattative di mercato del Napoli stanno per entrare nel vivo. In attesa di conoscere quale sarà il destino della panchina azzurra, il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli stanno lavorando per mettere le mani su alcuni giocatori ritenuti fondamentali. Le ultime notizie riguardano soprattutto il nome di colui che prenderà il posto di Pepe Reina: atteso dal saluto finale ai tifosi del San Paolo.

Il portiere in pole position per la maglia del Napoli è ormai da giorni Rui Patricio. Il 30enne numero uno dello Sporting Lisbona ha battuto la concorrenza dei vari Leno, Mignolet e Perin, ed è ad un passo dal firmare l'accordo con il club di De Laurentiis. Per il nazionale portoghese, valutato e apprezzato da tutti al Napoli (Sarri compreso), si tratta ora di definire un prezzo con la società lusitana: che non pare non voler chiedere meno di 20/25 milioni di euro.

Il casting per il vice Rui Patricio

Per la prossima stagione, il club campano avrà però bisogno anche di un secondo portiere. Con Rafael che lascerà il club per la scadenza del contratto, anche Luigi Sepe spinge per poter lasciare la città e trovare una squadra che possa garantirgli maggiori opportunità di scendere in campo. Se anche il ventisettenne di Torre del Greco darà l'addio al Napoli, il direttore sportivo Giuntoli dovrà dunque cercare anche un vice Rui Patricio.

Nella lista di portieri tenuti in grande considerazione, Cragno e Meret continuano ad occupare le prime posizioni. L'attuale numero uno della Spal, che è di proprietà dell’Udinese e che a fine stagione potrebbe fare ritorno in bianconero, rimane il favorito per il ruolo di secondo. Nonostante tutto, la società partenopea guarda anche con interesse alla posizione di Marco Sportiello e a quella di Boris Radunović: portiere della Salernitana, in prestito dall'Atalanta, e della Nazionale Under-21 serba.

Il nuovo Handanovic

Sempre per quanto riguarda il parco portieri, il Napoli ha praticamente messo le mani a parametro zero su Rok Vodisek: giovane sloveno che compirà 20 anni il prossimo 5 dicembre. A confermare l'operazione di mercato della società napoletana, è stato il direttore sportivo dell'Olimpia Lubiana: "In Slovenia è il più grande portiere per talento – ha dichiarato Mladen Rudonja, a CalcioNapoli24 – È in scadenza di contratto, ci vedremo per rinnovarlo, ma il ragazzo vuole andare in una squadra come il Napoli e noi non possiamo farci nulla".