Sono bastati pochi secondi a Gareth Bale per cambiare una stagione deludente e per tornare al centro dell'attenzione. La serata di Kiev, che non era cominciata nel migliore dei modi con la scelta di Zidane di lasciarlo in panchina, ha invece riproposto all'Europa intera le giocare inconfondibili dell'ex ragazzo prodigio del Southampton: ora vicino a lasciare la Spagna e a tornare in Inghilterra.

Secondo i tabloid britannici, Gareth Bale è infatti diventato più di un capriccio per José Mourinho. Il manager del Manchester United, che vorrebbe rinforzare la sua squadra per la prossima stagione, avrebbe già messo le mani avanti chiedendo alla sua dirigenza l'acquisto del gallese, senza probabilmente fare i conti con le richieste esorbitanti del Real Madrid: club con il quale il 28enne di Cardiff ha un contratto valido fino al 2022.

Lo sfogo di Gareth

Come riferito dai media inglesi, l'operazione Bale avrebbe infatti un costo spaventoso per la società di Old Trafford. Tra prezzo del giocatore, valutato 200 milioni di sterline, e ingaggio quadriennale (a Madrid guadagna 650 mila sterline a settimana) lo United dovrebbe dunque sborsare 380 milioni di euro. Una cifra che ha gelato il sangue anche allo "Special One" e che rischia di allontanare Gareth Bale da Manchester.

L'ipotesi di un suo addio al Real Madrid rimane comunque verosimile. Era stato lo stesso giocatore, subito dopo aver vinto e alzato al cielo la tredicesima Champions League con i "Blancos", a rivendicare più spazio e più considerazione: "Ho bisogno di giocare con continuità, cosa che quest'anno non è accaduta. Ho dovuto restare fermo a causa di un infortunio per 5-6 settimane, ma poi ho risolto il problema e ora sto bene. Questa estate mi siederò a un tavolo con il mio agente e parleremo per decidere il mio futuro".