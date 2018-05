Una nuova stagione alle porte e una nuova maglia da onorare. Il Real Madrid a pochi giorni dalla vittoria di Kiev dove ha alzato al cielo la sua 13a Champions League, pensa già al futuro e lo fa progettando le divise ufficiali della stagione 2018/2019. Ma con un piccolo giallo: nelle foto che ritraggono i neo campioni d'Europa manca un giocatore, Cristiano Ronaldo. Un indizio di un imminente divorzio tra club e giocatore? Nessuno ne parla, ma il fatto non è passato per nulla inosservato.

Prima il campo, con i tre gol rifilati al Liverpool di Klopp. Poi la festa con il ritorno a Madrid, il bagno di folla tra tifosi festanti e giocatori ubriachi di gioia per la 13a Champions, la terza consecutiva. Infine, le foto per la nuova stagione. Oggi, infatti, sul sito ufficiale delle merengues sono stati pubblicati i primi scatti che mostrano la nuova divisa della squadra di Zidane per la stagione 2018/19.

I simboli della tradizione. Protagonista della ‘camiseta' 18/19 è il bianco, colore della tradizione e simbolo di eleganza, oltre che di eccellenza per il club di Madrid. I bordi azzurri cambiano colore e lasciano spazio al colore nero. Confermati poi Adidas e Fly Emirates, ovvero gli sponsor che accompagnano i campioni d'Europa ormai da diverso tempo.

Senza Cr7. Tutto bello, tutto avvincente ma con un neo che è subito apparso all'occhio: tra i giocatori mancava lui, Cristiano Ronaldo la stella delle stelle, che ultimamente sta increspando i mari madridisti con dichiarazioni che evidentemente hanno già lasciato il segno. Anche sulla nuova maglia, che richiama alla tradizione.

Spazio all'eroe di Kiev, Bale. La domanda sorge spontanea: perché? Potrebbe essere semplicemente una scelta figlia del momento dando maggior importanza agli eroi di Kiev dove Cr7 ha giocato 90 minuti di ordinaria amministrazione. Non a caso, in primo piano c'è Gareth Bale, il gallese che a Kiev è stato l'uomo partita con due gol. Anche l'esterno ex Tottenham era finito nelle discussioni di mercato ma alla fine nella foto lui c'è. Come Sergio Ramos, capitano merengue, così come Kroos e Benzema.

Atto di forza di Florentino? Nessuno al momento ha commentato l'assenza rumorosa di Cr7 ma qualcosa dovrà venire pur spiegata dalla società che già per bocca di Florentino Perez a poche ore dalle parole del portoghese che parlava della sua avventura a Madrid in passato, aveva sottolineato che ciò che contava davvero era soltanto il club.