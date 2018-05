Ti aspetti Cristiano Ronaldo, sbuca invece Gareth Bale. Dalla panchina. Già, perché il gallese dai muscoli di seta è stato l'eroe "per caso" della finale di Kiev, con una prodezza indimenticabile e con un secondo gol frutto delle mani insaponate di Karius. La notte dell'attaccante del Real Madrid, probabilmente l'ultima con la maglia dei Blancos (i rumors di mercato lo vogliono in partenza, con destinazione Manchester United), era infatti partita con la rabbia per la scelta di Zidane di farlo accomodare inizialmente in panchina.

Da tempo in rotta con l'allenatore francese, Gareth Bale ha però scelto la notte perfetta per ricordare a tutta Europa la sua classe: una dote magica, che neanche i suoi innumerevoli infortuni sono riusciti a togliergli. Nella serata che certifica il dominio madridista e che fa entrare nella storia Zizou (l'unico tecnico a vincere tre Champions League consecutive), c'è dunque il marchio indelebile del 28enne di Cardiff, che non aveva preso parte al riscaldamento pre partita perchè imbufalito per la scelta di Zidane.

Il futuro dell'eroe di Kiev

Per il Real e Gareth Bale è stata una serata storica. L'ex Tottenham è stato infatti capace di mettere in un angolo sua maestà Cristiano Ronaldo (poco pericoloso per tutta la partita) e di scrivere due piccoli/grandi record. Il gallese ha segnato la sua prima, splendida, rete dopo soli 122 secondi dal suo ingresso in campo ed è stato il primo giocatore nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League a segnare una doppietta in una finale entrando dalla panchina.

Riuscirà la notte di Kiev a cambiare il destino di Gareth Bale? Nelle prossime settimane ne sapremo di più. Sotto contratto fino al 2022 con il Real Madrid, ora l'attaccante cresciuto nel Southampton è atteso da un'estate di passione. "Ho bisogno di giocare ogni settimana", ha dichiarato subito dopo la gara con il Liverpool. Sul palco, a festeggiare insieme a tutta la squadra, c'era anche Florentino Perez. Al presidente toccherà l'ultima parola sul futuro dell'eroe di Kiev.