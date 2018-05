Per il terzo anno consecutivo il Real Madrid vince la Champions League. Un’impresa memorabile, perché erano più di quarant’anni che una squadra non conquistava questo trofeo per tre volte di fila. Il solito trionfo di Cristiano Ronaldo che vince per la quinta volta il trofeo e vede già il Pallone d’Oro. Zidane suggella un triennio fantastico e aggiunge un’altra Champions alla sua bacheca, complessivamente sono cinque considerando quella da giocatore e quella da vice di Ancelotti. Tra i grandi vincitori della serata c’è Florentino Perez che da presidente conquista la quinta Champions League ed eguaglia così il numero di coppe vinte da Silvio Berlusconi. Adesso il presidentissimo del Real mette nel mirino il leggendario Bernabeu.

Florentino Perez è stato presidente del Real Madrid per la prima volta dal 2000 al 2006. Nella sua prima gestione la squadra era ricca di campioni e prese il soprannome di ‘Galattici’. Nel 2002 con un gran gol di Zidane il Real batté il Bayer Leverkusen conquistò la Champions. Nel 2009 Perez è stato eletto nuovamente e dopo un quadriennio ricco di delusioni ha fatto quasi l’en plein nelle ultime stagioni. Nelle ultime cinque annate il Real ha vinto quattro volte in fila la Champions (2014, 2016, 2017, 2018). E così Perez da numero uno del club ha ottenuto cinque Champions, lo stesso numero di trofei di Silvio Berlusconi, che festeggiò con il Milan nel 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007. Un primato eccezionale, adesso condiviso dal presidente Real e dall’ex Milan.

Ora nel mirino di Perez c’è un mito del calcio mondiale e soprattutto di quello di marca Real Madrid, e cioè Santiago Bernabeu che visse trentacinque anni da presidente e sotto la sua gestione i ‘blancos’ vinsero la bellezza di sei Coppe dei Campioni (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966). C’è da scommettere che nella prossima stagione Perez cercherà di rinforzare la squadra per dare la caccia alla sesta vittoria in Champions da presidente del Real.