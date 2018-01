Insieme a Gigio Donnarumma, Suso è uno dei pochi giocatori del Milan con diverse richieste di mercato. Dopo l'esplosione della scorsa stagione, arrivata anche grazie alla fiducia dell'ex tecnico Montella, lo spagnolo è riuscito a dimostrare tutto il suo valore anche in questo girone d'andata, riuscendo anche a conquistare la maglia della nazionale iberica. Dopo le ultime indiscrezioni arrivate dall'Inghilterra, dove pare che il Liverpool si sia pentito di non aver creduto in lui, Suso ha voluto chiarire la sua posizione in un post pubblicato su Instagram.

"Ho firmato da poco un importante rinnovo. Ma io penso al campo e al mercato ci pensa il mio agente. Leggo, mi riferiscono di tutto: voci, volontà, presunte trattative e inesattezze. Provo a chiarire. Prima cosa: non mi interessa nulla della clausola, per conta solo il campo e 5 mesi che dovranno vederci protagonisti. Seconda cosa: serve rispetto per una società storica e speciale come il Milan che si di me ha puntato ed investito tanto. Terzo: in ogni caso conterebbe la mia volontà, solo la mia volontà. Ed io voglio per adesso voglio solo stare qui. Tutto il resto sono solo chiacchiere. Forza Milan".

Il Milan alza il muro.

Dopo la secca smentita del Milan ("Non ti cediamo nemmeno per 80 milioni di euro"), è dunque arrivata anche la conferma dello stesso giocatore. Fino alla prossima estate, Suso rimarrà a Milano e cercherà di portare il suo contributo alla causa della formazione rossonera di Rino Gattuso. L'obiettivo dell'attaccante è lo stesso del club di via Aldo Rossi: centrare l'accesso alla prossima Champions League.

La clausola rescissoria.

Traguardo tutt'altro che facile da raggiungere, visto che il Diavolo è molto lontano dalle posizioni di vertice e ha ancora un lungo percorso da fare prima di arrivare a Lione: sede della prossima finale di Europa League. In caso di mancata qualificazione per la Champions, il Milan potrebbe ricevere nuove richieste nella prossima estate, quando la clausola rescissoria di Suso (40 milioni di euro) sarà valida a tutti gli effetti.