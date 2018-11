Il Milan potrebbe essere una delle società più attive nella finestra di calciomercato invernale. I tanti infortuni delle ultime settimane costringono i rossoneri a puntellare la rosa nella sessione di trattative di riparazione con un possibile colpo per reparto. Per quanto riguarda il centrocampo, il ko di Bonaventura e quello di Calhanoglu potrebbero spingere il Milan a tentare l'affondo per un rinforzo. E tra i possibili colpi spunta anche il nome di Cesc Fabregas, vecchio pallino di mercato del club del capoluogo lombardo.

Milan, Fabregas nelle ultime notizie di calciomercato

Il Milan ha già piazzato il colpo Paquetà, centrocampista dalle doti offensive che dovrebbe arrivare a fine anno sotto la Madonnina. I rossoneri in vista della finestra di trattative invernale pensano però anche ad altri rinforzi (oltre a quelli per la difesa ridotta all'osso dagli infortuni). L'ultimo nome caldo è quello di Cesc Fabregas, per il quale come riportato da Calciomercato.com ci sarebbero stati dei contatti esplorativi attraverso intermediari, con il giocatore.

Quanto costa Fabregas obiettivo delle trattative del Milan

Cesc Fabregas ha un contratto in scadenza a giugno con il Chelsea. Al momento la possibilità di un rinnovo del contratto è minima, e lo spagnolo ex di Arsenal e Barcellona potrebbe lasciare i Bleus. Per questi ultimi potrebbe dunque rivelarsi un vantaggio una cessione a gennaio, con la possibilità di incassare qualcosa rispetto a giugno quando Fabregas potrebbe liberarsi a parametro zero. Ecco allora che il Milan potrebbe provare a piazzare un'offerta con il club londinese, anche inferiore rispetto alla valutazione di circa 25 milioni del cartellino dello spagnolo secondo i siti specializzati.

L'ingaggio di Cesc Fabregas, quanto guadagna lo spagnolo

L'ostacolo alla possibile trattativa è rappresentata dall'ingaggio di Cesc Fabregas che al momento al Chelsea guadagna circa 10 milioni di euro. Una cifra impensabile per il Milan che pensa ad uno stipendio più basso, spalmato su più stagioni. Nelle prossime settimane potrebbero esserci più contatti, anche se i rossoneri sul mercato non mollano anche le altre piste relative all'ex Roma dello Zenit Paredes, e a Lobotka che piace anche al Napoli