Con l'avvicinarsi della riapertura del mercato invernale, monta sempre di più il caso Donnarumma. Il portiere del Milan, che nei giorni scorsi si è nuovamente trovato al centro delle polemiche tra Mino Raiola e Massimiliano Mirabelli, ha alimentato la rabbia e i dubbi dei tifosi rossoneri con il suo forfait in occasione del derby di Coppa Italia. Quello che sembrava un leggero fastidio all'inguine, si è infatti trasformato in un problema talmente serio da evitargli quella che sarebbe stata la sua 100esima presenza con il Diavolo.

Complice il clima ostile che si è creato intorno a lui, Donnarumma potrebbe a questo punto lasciare il club già a gennaio in caso di offerte irrinunciabili di altri club: condizione necessaria per convincere la società milanese a lasciar partire subito il suo numero 99.

In attesa di Pepe Reina.

Come era già capitato in estate, quando sembrava che Gigio ed il suo entourage avessero definitivamente rifiutato il rinnovo, il Milan si sta muovendo per capire quale sarà il futuro guardiano dei pali rossoneri. Per la prossima stagione, il nome in pole position dovrebbe essere quello di Pepe Reina: attuale numero uno del Napoli, in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Se l'addio con Donnarumma si concretizzerà già a gennaio, Fassone e Mirabelli si troveranno però costretti a trovare una soluzione "temporanea".

Una di queste potrebbe essere quella che porta a Federico Marchetti: portiere della Lazio di 34 anni, ex della Nazionale, al momento fuori rosa nel club biancoceleste. Il numero uno biancoceleste, che perse il posto proprio in occasione di un suo infortunio prima della sfida con i rossoneri del febbraio scorso, è un vecchio pallino del Milan che lo cercò anche prima del closing con la nuova proprietà cinese.