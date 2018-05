Archiviata la festa scudetto e portato in trionfo Gigi Buffon, la dirigenza della Juventus si dedicherà ora a tempo pieno alle operazioni di mercato. Le ultime indiscrezioni legate alle trattative del club campione d'Italia, parlano di un Marotta scatenato per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri. Dopo aver messo le mani su Emre Can, che nei giorni scorsi ha fatto una visita lampo (e top secret) a Torino, il direttore generale bianconero ha già messo nel mirino altri giocatori graditi al tecnico livornese.

Il primo è in realtà una vecchia conoscenza della Juventus: Alvaro Morata. Reduce da una stagione al di sotto delle aspettative con il Chelsea, il venticinquenne di Madrid vorrebbe tornare in Italia e vestire nuovamente quella maglia già indossata dal 2014 al 2016. La trattativa con i Blues non è facile, anche perché a Londra speserò ben 80 milioni di euro per lo spagnolo. L'idea della società piemontese è quella di provare a chiedere un prestito pluriennale, come già fatto in passato con Juan Cuadrado.

Idea Gimenez per la difesa

A margine della partita contro il Verona, Marotta ha però giocato a nascondere le carte: "Morata ha voglia di tornare a Torino e ha sempre espresso un sincero apprezzamento nei confronti della Juventus, ma le possibilità sono ridottissime. Allegri? Ci incontreremo in settimana e i presupposti sono diretti a un prolungamento del rapporto: ascolteremo i suoi desideri, ma secondo me continueremo tranquillamente".

L'altro nome cerchiato in rosso sull'agenda di Allegri e del dg bianconero, è quello di Josè Maria Gimenez: difensore dell'Atletico Madrid e della nazionale uruguaiana. Il ventitreenne cresciuto nel Danubio, piace molto alla vecchia signora che deve però fare i conti con le pretese del club dei "Colchoneros". Gimenez ha infatti una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, giudicata troppo alta dalla società di corso Galileo Ferraris. Se l'Atletico abbasserà le pretese, la Juventus si fionderà sul giocatore.