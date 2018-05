Quinto posto e 30 punti in meno dei campioni d'Inghilterra del Manchester City. I numeri del fallimento stagionale del Chelsea sono impietosi e pensando alla prossima stagione senza Champions League, il quadro è ancor più desolante. A un anno di distanza dalla festa scudetto dei Blues col debuttante Antonio Conte sulla panchina londinese, oggi tutto è cambiato a tal punto che vi è aria di rivoluzione completa.

Il tecnico italiano non siederà più alla guida del Chelsea, Abramovich ha già deciso da tempo di cambiare guida tecnica e affidarsi ad altri. Anche la squadra verrà inevitabilmente ritoccata col patron che – sulla carta – avrebbe deciso di investire molto meno che in passato, guardando con attenzione anche alla voce ‘cessioni'.

Epurazione Chelsea. In questo senso, sembra interessante da parte di altri club europei di guardare verso Londra e capire cosa succeda a diversi top player che potrebbero lasciare il club e cercare fortuna e gloria altrove. Tra questi c'è anche Alvaro Morata che, da quando ha lasciato la Juventus, non è stati fortunato nelle scelte effettuate.

Da Madrid a Londra. Il ritorno – forzato – al Real Madrid si è rivelato un boomerang per il giocatore e per la società spagnola con uno scarso utilizzo e una scontentezza di fondo che hanno portato alla cessione. Al Chelsea, dove Morata – richiesto a gran voce da Conte in persona – oggi è tra i primi della lista di coloro considerati partenti estivi. Anche perché a Londra non ha trovato considerazione, minutaggio e ambiente consoni.

Voglia di Juve. Autore di 15 gol e 6 assist in 46 presenza stagionali, il 25enne attaccante spagnolo ex Real Madrid ha intenzione di cambiare aria e l'idea di rivestire il bianconero non gli dispiace. La Juventus sul mercato in uscita può perdere il nazionale croato Mario Mandzukic e liberare di fatto un posto in attacco.

Quanto guadagna al Chelsea. Oggi Morata è a tutti gli effetti un giocatore del Chelsea. Ha un contratto con scadenza 2022 e un ingaggio oneroso da 9 milioni di euro. Cifre impossibili anche per la Juventus per la settima volta consecutiva campione d'Italia. Tanto che Marotta sta valutando altre opzioni di trattativa.

Quanto costa e la proposta Juve. La scorsa estate Alvaro Morata era stato pagato dal Chelsea 80 milioni di euro al Real Madrid che lo aveva ‘recomprato' dalla Juventus, sfruttandone l'opzione. Oggi il cartellino del giocatore è valutato però 60 milioni (20 in meno) e su questa cifra la Juventus avrebbe pronta l'offerta: un prestito oneroso sui 15 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato intorno a 45 milioni.