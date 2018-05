L’ultima conferenza stampa della vigilia di una stagione ancora ricca di successi regala un’altra punzecchiatura di Allegri al Napoli, che non si è complimentato con la Juventus per la vittoria del quarto scudetto consecutivo. In conferenza il tecnico livornese ha parlato di Buffon e del suo futuro, che non è mai stato in discussione.

Dopo aver dato una definizione per ogni titolo vinto: “Il primo anno è stato lo scudetto della consapevolezza, il secondo della tenacia, il terzo della costanza, l’ultimo è stato quello dell’orgoglio”, Allegri ha lanciato una stilettata alla squadra di Sarri:

C’è stato un bellissimo duello con il Napoli e c’è da fare i complimenti a loro. Detto questo, chi non fa i complimenti a questa Juventus non ha rispetto per il nostro lavoro. Non si può mettere in una discussione una squadra che vince 4 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 finali di Champions, contro una squadra che ha giocato bene e tutto, ma non ha fatto nemmeno una finale.

Allegri in conferenza stampa ha detto che allenerà la Juventus anche nella prossima stagione e presto con i dirigenti bianconeri programmerà la prossima stagione:

Non ho mai avuto dubbi, la percentuale che io rimanga sulla panchina della Juve è altissima. La settimana prossima incontrerò la società e pianificheremo, programmeremo e capiremo cosa vuol fare la dirigenza per rendere competitiva la Juventus l’anno prossimo.

Poi il tecnico cinque volte Campione d’Italia ha parlato di Buffon, che domani festeggerà lo scudetto e darà l’addio alla Juventus e che forse la prossima settimana deciderà di ricominciare all’estero:

Che effetto mi farebbe incrociarlo da avversario? Aspettiamo un attimo, domani per lui e per tutti sarà una giornata storica, dopo 17 anni lascia la Juve penseremo a festeggiarlo. Poi ci penserà lui a decidere cosa fare. Domani si festeggia lo Scudetto, la Coppa Italia e la sua carriera alla Juventus, è il miglior portiere che sia mai esistito.

Infine due parole sulla formazione per il match con il Verona. Dall’inizio anche Lichsteiner, pure lui all’ultima in bianconero. In avanti l’HD e Douglas Costa: