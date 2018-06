Cento milioni di euro. Come chiamare all-in e aspettare che il banco scopra le carte. Il Chelsea ha già messo le sue sul tavolo e, stando a quanto riportato dai tabloid, è la somma che i Blues hanno deciso di stanziare per accontentare le richieste del neo-allenatore, Maurizio Sarri. L'ormai ex tecnico del Napoli verrà annunciato formalmente solo agli inizi di luglio (entro la prossima settimana quando sarà ufficiale anche l'ingaggio di Carlo Ancelotti) ma il tam tam di mercato alimenta con insistenza le voci su Gonzalo Higuan e Daniele Rugani. Un attaccante e un difensore molto graditi al ‘mister' toscano: l'argentino è legato da un affetto particolare nei suoi confronti, considerato anche che è sotto la sua gestione che riuscì a centrare il record di reti in Serie A; quanto al centrale della Juventus, Sarri lo avrebbe voluto anche nel corso della sua esperienza partenopea avendolo allenato già a Empoli.

Cento milioni di euro e una tentazione, Morata. Un giro d'affari incredibile, un domino di calciatori che potrebbe attivarsi a partire dalla fine del Mondiale. Magari anche prima… molto dipenderà anche dal destino dell'Albiceleste e da quanto la stessa Juventus intenda affondare il colpo per avere a Torino Milinkovic-Savic. "La Juve è un grande club, parlerò con la Lazio", ha ammesso il centrocampista serbo e quanto sarà praticabile l'operazione lo si capirà nelle prossime settimane. Una cosa è certa: il presidente, Lotito, non è intenzionato a scendere al di sotto dei 100/110 milioni di euro.

L'offerta. Non è un problema di liquidità (che la ‘vecchia signora' sa come rastrellare in virtù di un piano cessioni già in essere) ma di pezzi che devono incastrarsi a cominciare dalla valutazione fatta sul'ipotetico addio al Pipita. A bilancio, dopo i vari ammortamenti, l'ex attaccante del Napoli pesa per 57 milioni mentre da Londra fanno sapere che sarebbero disposti a spendere intorno ai 60 milioni. Una somma interessante soprattutto in virtù dell'età del calciatore che potrebbe avere come erede in bianconero una ‘vecchia conoscenza': Alvaro Morata, che a Torino tornerebbe volentieri facendo contenta anche sua moglie, Alice Campello, adesso che la coppia attende due gemelli. Poi c'è Rugani: venderlo per 40 milioni è un affare ma la Juve non ha fretta né necessità di vendere. E il mercato è appena iniziato…