Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere il pezzo pregiato del calciomercato della Juventus. Dopo aver ufficializzato i colpi Perin, Emre Can e Cancelo (con l'arrivo già definito di Caldara e Spinazzola dall'Atalanta), la trattativa per il gioiello serbo della Lazio entra nel vivo con i bianconeri pronti a giocarsi il tutto per tutto. Nelle ultime notizie di mercato c'è la volontà dei dirigenti della Vecchia Signora di provare l'affondo con i biancocelesti, cercando di trovare un compromesso con le esose richieste di Lotito. Il tutto magari puntando anche sulla disponibilità del giocatore che, reduce da un Mondiale non esaltante con la Serbia, ha "aperto" ad un possibile futuro alla Juventus.

Calciomercato Juventus, le ultime notizie sulla trattativa per Milinkovic-Savic

A giocare a favore della Juventus è stato il Mondiale non esaltante della Serbia. Milinkovic-Savic ha provato senza fortuna a prendere per mano la sua rappresentativa che dopo il ko con il Brasile (e quello precedente con la Svizzera) è tornata a casa. Una situazione che inevitabilmente permette alla Juventus di provare a giocare il classico all-in nella trattativa per il forte centrocampista classe 1995 reduce da una stagione eccezionale in Serie A. Il calciatore che fino a pochi giorni fa era concentrato esclusivamente su Russia 2018, adesso può pensare al suo futuro e al mercato.

Milinkovic-Savic apre alla Juventus nelle ultime dichiarazioni sul calciomercato

Intercettato subito dopo il ritorno a casa dai Mondiali 2018 da "La Gazzetta dello Sport", Milinkovic-Savic ha parlato delle voci sulla trattativa di calciomercato relativa ad un suo possibile trasferimento dalla Lazio alla Juventus. Queste le parole del calciatore serbo: "La Juve è una grande squadra, al top in Italia, lo si vede dagli Scudetti e dalle Coppe Italia in bacheca". E chissà che a giocare per la Juventus in chiave mercato, non sia anche un tesserato del Torino, ovvero il fratello di Sergej Vanja, estremo difensore granata: "C’è anche mio fratello a Torino, anche se devo vedere cosa farà lui. Vorrebbe giocare un po’ di più, ma Sirigu è un grande portiere. Non è che io seguirò mio fratello, ma la famiglia per me è importante".

Milinkovic-Savic e il contratto fino al 2022 con la Lazio

Tra il dire e il fare però c'è di mezzo la Lazio, e il presidente Lotito intenzionato come sempre a non fare sconti per uno dei suoi pezzi pregiati. Lo sa bene Milinkovic-Savic che comunque nonostante l'interesse di mercato della Juventus, rispetta il contratto con la Lazio, a cui spetta ovviamente l'ultima parola: "Prima riposo. Torno a casa, alla Lazio, dove ho un contratto.Poi vedremo se resto o vado via, dipende dal presidente e da Igli Tare, con cui mi sento dopo ogni partita. Parlerò con loro. Ho parlato anche con Inzaghi 2 o 3 volte".

Juventus, le notizie dell'ultim'ora sulla trattativa di calciomercato con la Lazio per Milinkovic-Savic

Per la Juventus, l'operazione Milinkovic-Savic rappresenta comunque una bella montagna da scalare. Il presidente della Lazio valuta il classe 1995 serbo circa 120 milioni di euro, e al momento non sembra intenzionato a concedere sconti. La società bianconera ha provato a più riprese ad inserire nella trattativa possibili contropartite come Pjaca, Sturaro e pare Rugani senza avere però particolari riscontri positivi. La dirigenza capitolina avrebbe invece richiesto il cartellino di Bentancur più 110 milioni di euro, una proposta che non è stata gradita dalla Vecchia Signora. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti, con la Juventus (attenzione anche al futuro di Pjanic, che potrebbe essere sacrificato in uscita) che spera che il tempo giochi a suo favore con la mancanza di offerte dall'estero che possa contribuire ad uno sconto sul prezzo del cartellino del giocatore, su cifre vicine comunque ai 100 milioni (che farebbero del serbo il più costoso della storia in caso di acquisto da parte della Juve).