Il Chelsea di Sarri pensa a Higuain e sa di avere buone argomentazioni da proporre alla Juventus (Morata). Il Barcellona punta Pjanic e la partenza del bosniaco potrebbe anche non dispiacere qualora andasse in porto l'affare con la Lazio per Milinkovic-Savic. Potere della plusvalenze e di quelle risorse economiche che i bianconeri hanno mostrato di saper reinvestire sul mercato piazzando colpi importanti. Il domino delle trattative è appena iniziato e da Parigi, con Tuchel neo allenatore, si sono aggiunti al novero dei club che hanno messo nel mirino qualche pezzo della rosa di Allegri. Uno in particolare, il brasiliano Alex Sandro, da tempo considerato pedina ‘sacrificabile' per incamerare il tesoretto da spendere nella Capitale (Lotito permettendo).

Parigi chiama. Il Psg finito sotto la lente della Uefa e del fairplay finanziario può permettersi un esborso di 60 milioni? Già, perché la Juve non è mai stata disposta a trattare al di sotto di questa cifra. Nemmeno quando il Chelsea tentò un approccio sempre per il sudamericano. Da qui al 30 giugno i francesi dovranno mostrare di aver preso alla lettera le indicazioni della Federazione realizzando un utile sul mercato di 60 milioni di euro. E devono vendere. Chi? Due i nomi in particolare: all'Athletic Bilbao dovrebbe andare il terzino sinistro Yuri Berchiche, in cambio di 25 milioni di euro, e poi c'è il portiere Alphonse Areola che per una trentina di milioni potrebbe vestire la maglia del Napoli o della Roma.

Le grandi manovre sono iniziate. E così se dalla Catalogna si sono messi in testa la pazza idea di strappare Pjanic alla vecchia signora, allora sappiano che per meno 70 milioni non ci si siede nemmeno a discutere. Quanto al calciatore, un quadriennale da 8 milioni per lui dovrebbe essere sufficiente per convincersi… E la Juve? La partenza dell'ex romanista spianerebbe la strada al vero colpo del mercato bianconero: il laziale Milinkovic. Ma non è ancora tempo per fare all-in.