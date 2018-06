Ci sono novità in chiave cessioni in casa Juventus perché il Chelsea che dovrebbe ufficializzare Sarri, sta spingendo nuovamente per avere un rinforzo in difesa che si chiama Daniele Rugani. Un pallino dei Blues che stanno martellando i bianconeri con insistenza e avrebbero in questi giorni anche aumentato il prezzo di partenza su cui ragionare.

Il Chelsea vuole Daniele Rugani che poi non è altro che un giocatore gradito al tecnico ex Napoli ma ancora sotto contratto con i partenopei. Nei colloqui con la dirigenza londinese Sarri avrebbe chiesto il centrale della Juventus come rinforzo e i Blues stanno cercando in tutti i modi di accontentarlo per iniziare nel modo migliore il nuovo corso post Conte.

Rugani, chiodo fisso. I londinesi, stando a quanto riferisce il London Evening Standard, hanno anche alzato la propria offerta ai bianconeri. La Juventus dal canto suo non si è mai smossa dalle idee iniziali, considerando Rugani un top player di qualità e di prospettiva. Adesso però a Londra sembra che si faccia sul serio.

L'ultimo rilancio a 40 milioni. Il Chelsea ha messo sul piatto 35 milioni di sterline che sono poco più di 40 milioni di euro dopo che la prima proposta da 30 milioni di euro era stata rispedita al mittente. A queste cifre, la Juventus potrebbe davvero iniziare a pensare alla cessione. Per il centrale, i Blues hanno anche il contratto da firmare: pronto invece un quinquennale da 3.5 milioni.

In attesa di paralre con Benatia. La Juventus potrebbe decidere di cedere alle lusinghe del Chelsea, anche se prima forse andrà chiarita la situazione relativa a Mehdi Benatia. Perché per Allegri la difesa è il reparto da cui ripartire e senza valide alternative non si cederà nessun giocatore. Il centrale marocchino ex Roma, ha detto di essere felice a Torino dove vorrebbe riproporsi da protagonista ma chiarito anche che vuole capire le intenzioni del club.