Alessandro Florenzi rimarrà alla Roma e diventerà uno dei pilastri della squadra delle prossime stagioni. E' questo l'obiettivo di Monchi e della dirigenza romanista: impegnata a trovare un accordo con l'entourage del giocatore per il suo rinnovo contrattuale. Il 26enne nato e cresciuto nella Capitale è infatti in scadenza di contratto e attende un segnale dalla proprietà, per sedersi intorno ad un tavolo e dare il via alla trattativa per il prolungamento.

Come riportato da "Calciomercato.com", la società romanista pare disposta ad accontentare il calciatore con un rinnovo fino al 2023 e un adeguamento economico importante: più di tre milioni di euro all'anno, con eventuali bonus e dettagli ancora da definire. Se dovesse arrivare la fumata bianca, per Florenzi potrebbe essere l'ultimo grande contratto della sua carriera e magari di arrivare fino alla fine della sua attività agonistica vestendo la maglia della Lupa.

L'ottimismo di Monchi.

La dirigenza della Roma dovrà però sbrigarsi e trovare un accordo in tempi brevi. Come sottolineato da "Il Messaggero", la situazione di Alessandro Florenzi ha infatti messo in allarme la Juventus e l'Atletico Madrid: entrambe intenzionate a proporre al giocatore di Di Francesco un'offerta vantaggiosa. Nonostante le recenti parole di Monchi, che avevano fatto tremare la tifoseria ("Florenzi a vita nella Roma? Magari, sono convinto che rimarrà qui per tanti anni. La società però deve far quadrare i conti"), da Trigoria filtra un moderato ottimismo per la conclusione della trattativa.

La Roma non vuole infatti perdere una delle poche bandiere rimaste nella squadra, e farà di tutto per evitare che possa trasferirsi alla concorrenza. Attualmente vincolato fino al 2019 con un ingaggio di 1,8 milioni di euro, Florenzi attende dunque la chiamata del direttore sportivo e la fine di questa lunga telenovela.