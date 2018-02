Il mercato non si ferma mai. Non è passato molto tempo dalla chiusura della sessione invernale del 2018 ma già siamo immersi nel viaggio che porterà alla parentesi di trasferimenti post Mondiale di Russia. Ci sono dei calciatori che possono decidere di accordarsi già da ora, e sono quelli che vedranno scadere il loro contratto a giugno 2018, mentre ce ne sono altri che potrebbero trasformarsi in un ottimo affare per il prossimo futuro e sono quelli con il contratto fino al 2019. Questi ultimi alla fine di questa stagione potrebbero essere ceduti a prezzi appetibili prima che si liberino a ‘parametro 0' o, viceversa, sono nella posizione di poter rinovare il contratto con le attuali società di appartenenza cercando di spuntarla sull'ingaggio.

Serie A, si può lavorare molto in mediana.

In Serie A i nomi interessanti e che possono stuzzicare l'interesse sono tanti: Sami Khedira (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele De Rossi (Roma), Allan (Napoli), Mattia Perin (Genoa), Remo Freuler (Atalanta), Davide Astori (Fiorentina), Salvatore Sirigu (Torino), Adam Masina (Bologna), Andrea Ranocchia (Inter), Ignazio Abate (Milan), Pulgar (Bologna), Jordan Lukaku (Lazio), Luca Antonelli (Milan), Mbaye (Bologna), Romulo (Verona), Marco Sau (Cagliari), Ricardo Alvarez (Sampdoria), Riccardo Montolivo (Milan), Joel Obi (Torino), Acquah (Torino), Mirko Valdifiori (Torino).

Premier League, top portieri ed esuberi di lusso.

La Premier League cattura l'attenzione con due portieri tra i migliori al mondo: Thibout Courtois (Chelsea) e David De Gea (Manchester United) ma ci sono tanti nomi davvero appetibili come Anthony Martial (Manchester United), Aaron Ramsey (Arsenal), Cesc Fabregas (Chelsea), Daley Blind (Manchester United), Matteo Darmian (Manchester United), David Luiz (Chelsea), Pedro (Chelsea), Moussa Dembélé (Tottenham), Juan Mata (Manchester United), Ander Herrera (Manchester United), David Luiz (Chelsea), Vertonghen (Tottenham), Giroud (Chelsea), Marcos Rojo (Manchester United), Phil Jones (Manchester United), Smalling (Manchester United), Wayne Rooney (Everton), Welbeck (Arsenal), Johnny Evans (West Bromwich Albion), Gary Cahill (Chelsea), Nacho Monreal (Arsenal), Wilfred Bony (Swansea), Andy Carrol (West Ham).

Bundesliga,Vidal e altre piste invitanti.

In Bundesliga il nome che fa parlare di più è quello di Arturo Vidal (Bayern Monaco), che viene corteggiato da diversi club ed è pronto a cogliere l'opportunità migliore, ma ci sono piste che portano a nomi del calibro di Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Marko Reus (Borussia Dortmund), Bernat (Bayern Monaco), Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund), Mateja Nastasic (Schalke 04), Kruse (Werder Brema), Nuri Sahin (Borussia Dortmund), Giulio Donati (Magonza).

Liga, occasioni in casa Atletico.

In Spagna l'Atletico Madrid dovrà lavorare per capire come si evolveranno le situazioni di Diego Godin, Angel Correa e Filipe Luis. In una ipotetica lista della spesa per direttori sportivi attenti ci sarebbero anche Victor Ruiz (Villarreal), J. Castro (Celta Vigo), Wass (Celta Vigo), Raul Garcia (Athletic Bilbao), Iker Muniain (Athletic Bilbao) e Vermaelen (Barcellona).

Ligue 1, tutti al market PSG?

In Francia nessuno ha più calciatori del Paris Saint-Germain e il club della capitale dovrà lavorare sui contratti in scadenza di Rabiot, Di Maria, Areola, Pastore, Dani Alves e Lassana Diarra. Altri nomi che potrebbero suscitare interesse sono quelli di Gnagnon (Rennes), Seri (Nizza), A. Touré (Monaco), Rafael (Lione), Tatarusanu (Nantes), M'Vila (Saint-Etienne).