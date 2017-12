Nuovo mestiere per Alessandro Florenzi. Il centrocampista della Roma ha fatto il suo esordio nel mondo dei doppiatori. Nel pomeriggio di mercoledì il giocatore romanista per la prima volta si è cimentato in un’arte tanto bella quanto complicata, quella del doppiaggio. Florenzi darà la voce a Dribblo, uno dei personaggi del film di animazione ‘I Primitivi’ in uscita il prossimo febbraio. Il cast è di prim’ordine. Tra i doppiatori anche Riccardo Scamarcio e Paola Cortellesi.

Florenzi doppiatore con Guzzanti, Cortellesi e Salvatore Esposito.

Florenzi ha postato un’immagine, in una stories di Instagram, in cui lo si vede entrare negli studi di doppiaggio della Lucky Red, una delle più grandi case di produzione cinematografiche italiane, per doppiare il personaggio di Dribblo nel film d’animazione ‘I Primitivi’, che uscirà giovedì 8 febbraio 2018. Tutti i doppiatori hanno nomi importanti e non fanno questo mestiere per professione, ma a differenza di Florenzi fanno comunque parte del mondo dello spettacolo. Con Scamarcio e la Cortellesi, il bravissimo Corrado Guzzanti, Greg, Salvatore Esposito, reduce dal grande successo di ‘Gomorra 3’, e Chef Rubio.

L’annata di Florenzi con la Roma.

Una stagione importante questa per il centrocampista della Roma, che lo scorso anno fu sfortunatissimo e finì per due volte sotto i ferri. Florenzi infatti ha subito due operazioni al ginocchio che gli sono costate quasi un anno di assenza. Di Francesco lo ha usato con il misurino all’inizio del campionato, ma poi con il tempo lo ha schierato sempre più spesso da titolare. D’altronde Florenzi è uno dei migliori giocatori italiani e chi ha la fortuna di averlo chiaramente lo utilizza. Il bilancio complessivo è di 14 partite e 1 gol (realizzato contro il Milan a San Siro) in campionato e 4 partite disputate in Champions League.