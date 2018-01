L'Inter ha bisogno di rinforzi. Sembra essere questo il messaggio che arriva da Firenze. La squadra nerazzurra ha chiuso la gara con un solo centrale difensivo di ruolo e tre terzini a difendere la porta di Handanovic e lo stesso Luciano Spalletti non si è più nascosto sulla mancanza di un altro uomo nel reparto difensivo.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Piero Ausilio sta lavorando con il Barcellona per far arrivare Deulofeu in prestito a Milano ma ci son anche altri movimenti che riguardano i nerazzurri: i nomi caldi sono sempre quelli di Ramires e de Vrij.

L'Inter chiede in prestito Deulofeu al Barcellona.

L’arrivo di Philippe Coutinho al Barcellona aprirebbe la strada per Deulofeu all’Inter, il giocatore che più si avvicina alle necessità interiste, tecniche ed economiche. Il Barça, una volta chiusa l’acquisizione del trequartista brasiliano, dovrebbe diventare più tranquillo sulla formula dea utilizzare per il passaggio dell'esterno spagnolo in nerazzurro. La clausola di 20 milioni di euro non è alla portata per i meneghini per e si dovrebbe continuare a trattare sulla base del prestito. L’ingaggio dello spagnolo, rispetto a quello di molti altri uomini nel mirino (vedi Javier Pastore), è affrontabile.

Ramires e de Vrij, obiettivi per mediana e difesa.

Walter Sabatini ha in programma un viaggio a Nanchino per fare un ultimo tentativo su Ramires, provando a vincere la resistenza del Jiangsu, e facendo arrivare il brasiliano in prestito a Milano. Situazione diversa per il difensore olandese che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, un mese fa aveva accettato l’offerta interista dopo aver respinto il rinnovo proposto di Claudio Lotito ma ora vuole un segnale importante da parte della società nerazzurra. L’Inter ha rallentato sul difensore centrale della Lazio e ha permesso l'inserimento del Barcellona nella trattativa. Intanto Lotito vuole convincere de Vrij a rinnovare a 2,5 milioni di euro, con una clausola da 25 milioni valida nel solo mese di luglio.