Accontentata la mamma di Luciano Spalletti, anche lei in attesa di un difensore, la dirigenza dell'Inter sembra non volersi fermare neanche in questi ultimi giorni di mercato. L'obiettivo in entrata è Javier Pastore: giocatore che alzerebbe il tasso tecnico della formazione nerazzurra. Per arrivare a lui, però servirà un "sacrificio". Dopo aver ceduto Joao Mario al West Ham, Sabatini e Ausilio sono alla finestra e attendono offerte ufficiali per Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato, che trova meno spazio tra i titolari di Spalletti, interessa ad Everton, Arsenal, Siviglia e anche alla Sampdoria: colpita dall'infortunio inaspettato di Praet. Al di là della volontà del diretto interessato, l'Inter aspetta la proposta giusta. Nonostante la clausola rescissoria di 50 milioni di euro, il club milanese potrebbe anche "accontentarsi" di un'offerta a partire da 20 milioni di euro.

Il sogno Pastore e l'alternativa Lobotka.

L'eventuale cessione dell'ex talento della Dinamo Zagabria, regalerebbe alla società di corso Vittorio Emanuele l'ossigeno necessario per lanciare l'attacco definitivo al sogno Pastore. Il giocatore argentino del Paris Saint-Germain, che ha già dato il suo parere favorevole al ritorno in Italia, ha una valutazione che si aggira intorno ai 25-30 milioni ed è seguito da vicino anche dalla Roma di Eusebio Di Francesco e dal Siviglia di Vincenzo Montella.

L'alternativa per il centrocampo interista, valutata in queste ultime ore, porta il nome di Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Il mediano classe '94 e slovacco come Skriniar, ha attirato su di sé le attenzioni dei maggiori club europei grazie ad un campionato giocato in maniera sorprendente. Acquistato dagli spagnoli dal Nordsjaelland e sotto contratto fino al 2022, Lobotka verrà però ceduto di fronte ad un'offerta non inferiore ai 35 milioni di euro.