L’Inter continua ad essere attivissima sul mercato. I dirigenti nerazzurri hanno preso Lisandro Lopez e Rafinha e hanno ceduto Joao Mario e Gabigol. Ma il grande obiettivo, il grande sogno di mercato è rappresentato da Javier Pastore, storico pupillo di Walter Sabatini. Il centrocampista argentino vuole tornare in Serie A ed ha fatto capire anche di essere disposto a guadagnare di meno. L’Inter però non è ancora riuscita a trovare l’accordo con il Paris Saint Germain.

Pastore disposto a diminuirsi l’ingaggio.

Pastore ultimamente sta giocando di più e sembra più coinvolto nel Paris, mercoledì sera ha anche segnato un gol in Coppa di Francia. Ma il ruolo da subalterno l’ex Palermo non lo accetta più e per questo ha dato al suo agente Simonian l’ok per trattare con l’Inter. L’accordo tra le parti è stato già trovato grazie alla volontà del giocatore che ha detto di essere disposto a ridursi, e non di poco, l’ingaggio, si parla addirittura del 30%. Quella cifra comunque verrebbe spalmata nell’eventuale contratto con l’Inter, che dovrebbe essere piuttosto lungo, fino al 2021.

La difficile trattativa con il PSG.

Il sì di Pastore però non basta all’Inter che deve trattare con il Paris Saint Germain. La ricchissima società francese non accetta la proposta dei dirigenti nerazzurri che vogliono il giocatore in prestito. Pastore va via solo in cambio di almeno 20 milioni di euro. Anche i problemi legati al Fair Play finanziario consiglierebbero ai dirigenti del PSG di dire no al prestito. L’Inter sembra disposta a proporre un prestito oneroso, di fatto cercherebbe di ripetere l’operazione, naturalmente alla rovescia, che ha portato Joao Mario al West Ham. Naturalmente l’Inter proporrebbe l’obbligo di riscatto per giugno, con una cifra da definire. Se questa opzione verrà respinta l’Inter cercherà di proporre un prestito con obbligo di riscatto nel giugno 2019.