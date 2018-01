Dopo la deludente esperienza in Italia, Joao Mario è pronto a riscattarsi in uno dei campionati più affascinati del mondo: la Premier League. Il centrocampista portoghese vestirà infatti la maglia del West Ham e nelle prossime ore sarà già a disposizione del tecnico David Moyes. Il manager degli Hammers, atteso dall'impegno casalingo contro il Crystal Palace, ha così commentato l'arrivo del giocatore dell'Inter.

"L'ho visto in azione durante Euro 2016 – ha spiegato Moyes, in un'intervista rilasciata al tabloid "Standard Evening" – E' un giocatore in grado di ricoprire più ruoli. Può muoversi a destra, a sinistra o come numero 10 all'occorrenza. Spero che possa creare opportunità da gol o andare direttamente a rete. All'inizio della finestra di mercato il trasferimento non sembrava fattibile, ma giorno dopo giorno lo è diventato".

Moyes attende Joao Mario.

Al di là dello scontato benvenuto, il tecnico del West Ham ha però rivelato di essere un po' titubante sull'adattamento dell'ex giocatore dello Sporting Lisbona al campionato inglese: "La cosa più difficile nel prendere giocatori all'estero è che hanno bisogno di adattarsi al nostro tempo di gara – ha aggiunto Moyes – Quello che mi preoccupa maggiormente non è la sua qualità di calciatore, ma il suo adattamento alla Premier League, dove velocità e competitività sono diversi dal calcio italiano o portoghese".

"La sua qualità non è in discussione, è dimostrata, e spero possa iniziare rapidamente. Questa è la mia unica preoccupazione, ma non ho dubbi sulle sue qualità. Mi auguro che, se l’accordo verrà finalizzato, possa adattarsi rapidamente perché abbiamo bisogno di lui subito. Ci sarà bisogno di un po' di pazienza per farlo ambientare, ma nella nostra situazione c'è l'esigenza di coinvolgerlo in fretta".