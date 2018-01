L'Inter lavora sia in entrata che in uscita. A scapito di quanto era stato detto nelle scorse settimane, quando si preannunciava un mercato di basso profilo, il club nerazzurro è uno dei più attivi in Italia perché sa di non poter sbagliare quest'anno: l'ingresso in Champions League con quattro posti a disposizione è obbligatorio per poter tornare nell'élite del calcio di casa ed europeo.

Dopo gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha, la Beneamata nella giornata di oggi renderà ufficiale nelle prossime ore la cessione di Joao Mario al West Ham, in prestito con diritto di riscatto a favore degli Hammers, e quella di Gabigol al Santos. In uscita ance Eder, nel mirino di Zenit e Crystal Palace, e Pinamonti, che piace al Crotone. In entrata il sogno si chiama Javier Pastore ma si sondano altre piste per il centrocampo: i nomi nuovi sono William Carvalho, Cyprien e Fernandes.

Joao Mario al West Ham: prestito con diritto di riscatto.

E' arrivata alla conclusione, infatti, la trattativa legata alla cessione di Joao Mario: il portoghese andrà in prestito con diritto di riscatto a favore del West Ham. La trattativa sembrava essersi arenata sulla cifra che il club londinese dovrà pagare per il prestito: 1 milione e 100mila euro l'ultima offerta dagli Hammers, coi nerazzurri che hanno deciso di venire incontro alla controparte per non vedere sfumare l'affare. Il portoghese lascerà dunque Milano dopo essere arrivato nell'estate del 2016 per una cifra complessiva di 45 milioni di euro: a giugno Joao Mario sarà a bilancio per 28 milioni, quindi l'Inter cercherà di incassare quella cifra per non realizzare una minusvalenza.

Gabigol al Santos: manca solo l'annuncio.

Potrebbe chiudersi nelle prossime ore anche l'avventura di Gabigol con l'Inter: l’attaccante di proprietà del club nerazzurro è già d’accordo con il Santos, sua ex squadra, dallo scorso fine settimana, e ieri sono stati superati anche gli ultimi ostacoli per l’intesa con Inter e Benfica. Secondo GloboEsporte mancano solo le firme di Inter e Santos sui contratti che i rispettivi uffici legali hanno già inviato nelle due sedi. Arrivata la doppia firma, ci sarà l’annuncio di Gabigol, che andrà al Santos in prestito oneroso e che sarà presentato con la maglia numero 10.

in foto: La scheda di William Carvalho. (transfermarkt.it)

Il sogno è Pastore. Nomi nuovi per il centrocampo.

È bastato vedere l'agente di Javier Pastore a Milano per ritornare a parlare dell'interesse per l'argentino da parte dei nerazzurri: dopo giorni di silenzio e con la pista che sembrava accantonata, Marcelo Simonian ha incontrato Piero Ausilio ma la trattativa appare ancora complicata perché l'Inter vorrebbe prendere l’ex centrocampista del Palermo in prestito ma la compagine parigina ha intenzione di liberare El Flaco solamente a titolo definitivo. Oltre al nome del solito Ramires, il preferito per rinforzare il centrocampo; nella lista di Ausilio e Sabatini ci sarebbero anche altre alternative: una porta in Francia, più precisamente a Nizza e si chiama Wylan Cyprien, l'altra porta in Russia, all'esperto portoghese Manuel Fernandes, in forza alla Lokomotiv Mosca, e infine c'è quella più sicura, secondo La Gazzetta dello Sport, che punta al Portogallo e riguarda William Carvalho dello Sporting Lisbona.