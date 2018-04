Dopo Roberto Gagliardini e Andrea Conti, un altro pezzo dell'Atalanta dei miracoli di Giampiero Gasperini è destinato a lasciare Bergamo per tentare fortuna in un'altra piazza. Nonostante ci sia ancora una parte di stagione da concludere, che dovrà tra l'altro dare i propri verdetti per Scudetto, Coppe e salvezza, il mercato è già in grande fermento e molti operatori stanno già muovendo i loro passi per mettere le mani sui pezzi migliori. Tra questi, anche Bryan Cristante.

A parlare dell'eventuale partenza del suo centrocampista, è stato lo stesso presidente dell'Atalanta. In un'intervista rilasciata a "RMC Sport", Antonio Percassi ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni: "Cristante ha fatto un ulteriore salto di qualità, è un giocatore da grande squadra. Il futuro? Vedremo quale sarà la volontà del giocatore, noi faremo di tutto per trattenerlo. Non c'è solo l'Inter, ma anche altre squadre, vedremo nel finale di campionato cosa accadrà".

Anche la Roma sul giocatore di Gasperini

Valutato dal club orobico intorno ai 30 milioni di euro, Cristante è seguito da vicino anche dalla Juventus. Nei piani della coppia mercato bianconera, formata da Marotta e Paratici, oltre a Barella e a Pellegrini c'è infatti anche il profilo del giocatore cresciuto nel Milan ed esploso definitivamente nell'Atalanta. La missione bianconera non sarà però facile, perché l'Inter non sembra intenzionata a farsi da parte.

Grazie ai buoni rapporti tra le due società, e in particolare a quelli tra Steven Zhang e Luca Percassi (figlio del presidente atalantino), il club di Suning è dunque pronto ad affrontare il duello con la Juventus per regalare a Spalletti il centrocampista. Alla finestra rimane anche la Roma che, scottata dal caso Kessiè, sarebbe pronta ad un rialzo importante (35 mln?) per vincere l'asta di mercato con Inter e Juventus.