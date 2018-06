Dopo aver investito parte del suo tempo per tentare di rilevare il Modena Calcio insieme ad altri imprenditori, Luca Toni ha rilasciato un'intervista in Germania dove è ancora molto popolare tra i tifosi tedeschi, grazie alla sua esperienza al Bayern Monaco. L'ex centravanti della Nazionale campione del Mondo del 2006, ha proprio parlato del mercato del club bavarese regalando un consiglio alla società di Beckenbauer e Rummenigge.

Di fronte alla domanda sul possibile nuovo rinforzo della squadra campione di Germania, Luca Toni ha infatti risposto senza esitazioni: "Il Bayern Monaco dovrebbe vendere Robert Lewandowski – ha spiegato nell'intervista concessa a "Sport Bild" – Se il polacco vuole lasciare la squadra, deve essere lasciato andare. Al suo posto il club dovrebbe comprare la stella dell’Inter Mauro Icardi. Sarebbe perfetto per il Bayern, è molto forte e più giovane".

Le parole dell'agente di Lewandowski

Il possibile addio dell'attaccante bavarese, che ha scritto pagine importanti in Bundesliga nelle ultime quattro stagioni, sta ovviamente tenendo in ansia i tifosi del Bayern Monaco. Proprio pochi giorni fa, è stato lo stesso agente del nazionale polacco a confermare la volontà di Lewandowski: "Robert sente di aver bisogno di un cambiamento e di uno stimolo nuovo nella propria carriera – ha spiegato Zahavi alla Sport Bild – I responsabili del Bayern sono stati informati a tal proposito. I dirigenti di questo club hanno tutti avuto una grande carriera e dovrebbero capirlo".

Mentre l'Inter è stata chiara in merito alla situazione di Icardi con le recenti parole del direttore sportivo Ausilio, il Bayern ha invece fissato il prezzo del suo attaccante: "Se il suo agente non ha in mano un'offerta da 200 milioni non alziamo neanche il telefono". Sul 29enne di Varsavia, ci sarebbero infatti diverse super potenze del calcio europeo: Real Madrid, Juventus, Manchester United, Chelsea e Paris Saint-Germain.