In vista di una stagione che si preannuncia difficile ed impegnativa, con la squadra che dovrà affrontare dopo sei anni di assenza anche le gare di Champions League, la dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Le ultime notizie relative al mercato nerazzurro, le ha date direttamente Piero Ausilio. Intercettato fuori da un ristorante milanese, il direttore sportivo interista ha confermato alcune trattative e smentito certe indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

In attesa di novità da Bordeaux, dove il club francese sta valutando l'offerta per Malcom, Ausilio ha esordito dando per scontata la permanenza all'Inter di Mauro Icardi: "Non si muove assolutamente – ha spiegato ai microfoni di Sportitalia – Per quando riguarda Rafinha e Cancelo (per i quali l'Inter sta aspettando le risposte di Barcellona e Valencia, ndr), la speranza è l’ultima a morire".

Conferme e smentite

Entrate e uscite sono dunque il menu dell'estate rovente del 45enne uomo mercato nerazzurro che, dopo l'addio di Walter Sabatini, è praticamente diventato il riferimento principale di ogni trattativa della società di Suning. "Non ero a cena con l'agente di Brozovic – ha continuato Ausilio – E' stato solo un malinteso. Handanovic? La proposta del Napoli non è assolutamente non vera". Ascoltate le parole del ds, i tifosi possono dunque sorridere…anche se in queste situazioni è facile imbattersi in dichiarazioni di "facciata".

Oltre al giocatore brasiliano del Bordeaux, nei giorni scorsi il nome del club di corso Vittorio Emanuele è stato accostato anche ad altri calciatori. Di fronte alla domanda su due nomi caldi, Ausilio ha risposto in modo lapidario: "Se ci piace Politano? Ha già parlato il suo agente (che ha in pratica confermato l'interesse nerazzurro, ndr) e a me piacciono tante cose. Nainggolan invece non piace solo a Spalletti. Piace anche alla Roma".