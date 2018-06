Joao Cancelo molto probabilmente non verrà riscattato dall'Inter. L'esterno difensivo, in prestito dal Valencia dovrà far ritorno in casa madre: il club lo vuole cedere ma non prima di aver aperto un'asta al rialzo viste le ottime prestazioni in nerazzurro che ne hanno aumentato il valore del cartellino.

Sul giocatore c'è tanta concorrenza che potrebbe strapparlo all'Inter. L'affare Kondogbia, che sembrava aprire una corsia preferenziale ai nerazzurri si è rivelata una pista autonoma: il francese è oggi un giocatore del Valencia ma per l'Inter niente opzione su Cancelo. Il motivo è presto detto: la società spagnola versa in acque agitatissime e deve far cassa nelle prossime settimane. Un elemento prestigioso come il laterale può diventare un ottimo investimento.

Per l'Inter un riscatto in salita. Per il Valencia ci sarà infatti un mese scarso per ridurre il buco da 45 milioni nell’esercizio fiscale che si chiude il prossimo 30 giugno. Per questo, non ha ceduto di un millimetro dai 39 milioni fissati per il riscatto al momento dell’accordo per il prestito ai nerazzurri. Le trattative di Ausilio continuano ma non sembrano essere vincenti.

La volontà di Cancelo. Secondo quanto rivelano i media spagnoli, il laterale portoghese starebbe spingendo per proseguire la sua avventura in Serie A e i nerazzurri rimarrebbero la prima scelta, ma poco conta per il club che vorrebbe a questo punto un'asta al rialzo che non tarderà a venire.

Anche la Juve in attesa. Nelle ultime ore si sarebbero fatti sotto anche club che economicamente parlando non hanno problemi di sorta: Juve e City. I bianconeri rappresenterebbero l'alternativa ideale per restare in Serie A mentre il Manchester City diverrebbe la società ideale per provare a fare il definitivo salto di qualità.

L'offerta monstre del City. Destinazione gradita, quest'ultima anche dal Valencia: si parla di un’offerta da 44,5 milioni di euro, una cifra che nessuno al momento potrebbe eguagliare sul mercato.