Archiviata una stagione che ha regalato le solite emozioni (vittoria a mani basse nella Bundesliga e "solita" amarezza in Champions League), il Bayern Monaco ripartirà nella prossima annata con una squadra rinnovata e soprattutto dall'età media più bassa. Nelle prossime settimane, quando il mercato comincerà a farsi rovente, molti giocatori della squadra bavarese potrebbero infatti lasciare la Germania e svuotare l'armadietto a favore di nuovi campioni che la dirigenza del Bayern ha già messo nel mirino.

Una delle missioni che si è già messo in testa il nuovo tecnico Kovac, è proprio quella di svecchiare la rosa dei campioni di Germania e di dare il benvenuto a nuovi talenti. L'erede di Heynckes vedrà probabilmente partire Robert Lewandowski, per il quale potrebbe arrivare un'offerta davvero irrinunciabile (si parla di circa 100 milioni di euro), e Arturo Vidal che ha il contratto in scadenza nel 2019 e che è ancora lontano dal rinnovare.

I dubbi di Boateng e il sogno Fekir

Oltre a Thiago Alcantara (che non si sente pienamente valorizzato dalla società) e a Bernat, altri due campioni che potenzialmente potrebbero lasciare Monaco di Baviera, c'è anche Jerome Boateng in preda ai dubbi relativi al suo futuro, soprattutto dopo l'arrivo di Goretzka. Sarebbero dunque questi i quattro giocatori messi sul mercato dal club tedesco e pronti a partire in caso di offerte ritenute soddisfacenti.

A quattro uscite, ovviamente, potrebbero corrispondere altrettante entrate. Il direttore sportivo Rummenigge è stato infatti chiaro, specificando che la società non rimarrà a guardare ma si muoverà di conseguenza. Dopo aver rinnovato con Ribery, secondo L'Equipe il primo obiettivo di mercato dei bavaresi sarebbe ora Nabil Fekir. Il capitano del Lione, protagonista di una stagione straordinaria, è infatti entrato nel mirino del club. Per strapparlo ai francesi serviranno però 40 milioni di euro.