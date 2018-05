Robert Lewandowski nella prossima stagione molto probabilmente non giocherà con il Bayern Monaco. Il grande valzer degli attaccanti sta per iniziare. Cavani, Higuain, Morata, Lewandowski, Griezmann e forse pure Icardi cambieranno casacca nel corso del mercato. Il bomber polacco, in ritiro con la propria nazionale, non ha parlato ufficialmente ma le parole dette dal suo procuratore non lasciano dubbi. Il bomber vuole cambiare aria.

Dopo quattro anni le strade di Lewandowski e del Bayern Monaco stanno per dividersi. Il procuratore del giocatore ha fatto capire che il suo assistito non ha più stimoli e vuole giocare con un’altra squadra. Pini Zahavi, intervistato da ‘Sport Bild’, ha detto: “Robert sente di aver bisogno di cambiare aria e vuole una nuova sfida nella sua carriera. I dirigenti lo sanno”. Più chiaro di così non poteva essere l’agente del centravanti che il prossimo agosto compirà trent’anni.

Rischia di perdere un grande centravanti il Bayern Monaco, uno dei migliori al mondo che però in tutti questi anni non è riuscito a fare la differenza in Champions League, rimasta un tabù per i bavaresi che non la vincono da cinque anni (e quella volta dall’altra parte della barricata, in finale, c’era proprio Lewandowski con il Borussia Dortmund).

Dal punto di vista economico il Bayern in caso di cessione farebbe un grande affare, perché il giocatore fu preso a zero dal Borussia e oggi Lewandowski non vale meno di ottanta milioni di euro. Dunque una grande plusvalenza è assicurata. Storico obiettivo del Real, il polacco, che ha segnato 151 gol in 194 partite, potrebbe essere uno dei tanti bomber a cambiare squadra la prossima estate. Potrebbero emularlo Higuain, che sembra vicino all’addio alla Juventus, Cavani, Morata, che vuole tornare alla Juve, Icardi e Griezmann, sogno del Barcellona.