Pochi mesi fa sembrava destinato a chiudere il suo ciclo al Bayern per trasferirsi in Arabia Saudita. E invece a sorpresa Franck Ribery non si muoverà alla Germania in virtù del rinnovo del contratto con il Bayern Monaco. E' stato proprio il club tedesco ad ufficializzare il prolungamento del vincolo del francese classe 1983 che proseguirà la sua avventura alla corte dei bavaresi per un'altra stagione, ovvero fino al 2019. Se Robben sembra destinato all'addio dunque, l'altra grande gloria della squadra resterà ancora in biancorosso.

Bayern, Ribery rinnova il contratto fino al 2019

Ad annunciare il rinnovo del contratto di Ribery è stato proprio il club tedesco che ha celebrato il tutto a più riprese sui social. Per il talentuoso calciatore prolungamento fino al 2019, ovvero di un'altra stagione. Un'avventura iniziata nel lontano 2007 per l'ex Marsiglia che nella prossima annata dunque giocherà ancora per il Bayern Monaco nella prima stagione del nuovo ciclo targato Kovac, il tecnico che raccoglierà l'eredità di Heynckes. Nessun addio a parametro zero dunque per il centrocampista offensivo transalpino.

Ribery, prima la gaffe poi la gioia sui social network

E l'entusiasmo per il rinnovo con il Bayern fino al 2019 ha giocato uno scherzo curioso all'esperto calciatore francese. Quest'ultimo infatti ha postato sul suo profilo Instagram la foto del momento della firma con la società bavarese precedendo la nota ufficiale dello stesso Bayern. L'immagine è stata prontamente rimossa dal classe 1983 che poco dopo ha pubblicato il video realizzato per lui dai campioni di Germania con queste parole: "Quando sono venuto a Monaco, nel 2007, stavo cercando un modo per portare la mia carriera al livello successivo. Ma non avrei mai immaginato di vincere otto campionati tedeschi, cinque DFB Cup e il trofeo della Champions League con questo club. Ma quello che ho scoperto è soprattutto che il successo è arrivato in un posto chiamato casa. Grazie a tutti coloro che mi sostengono, ai miei cari familiari e amici, i migliori fan, i compagni di squadra e lo staff. Lavoriamo duro per scrivere un altro capitolo glorioso nella storia del miglior club del mondo!"