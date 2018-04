Nell'ultima sfida di Champions in casa del Siviglia di Montella, si è rivelato decisivo nell'azione dell'autorete di Navas per il gol che ha dato il la alla rimonta del Bayern. Franck Ribery a 35 anni compiuti si fa ancora sentire in campo e spera di poter trascinare la formazione di Heynckes sul trono d'Europa. Un risultato eccezionale che permetterebbe all'esperto francese di chiudere la sua avventura in terra tedesca alla grande. Già, perché a meno di clamorosi colpi di scena a fine stagione in scadenza di contratto Ribery lascerà il Bayern per un futuro che potrebbe portarlo in terra orientale.

Ribery, ultima stagione con il Bayern

Ribery, approdato al Bayern nel 2017 è pronto dunque a lasciare la Germania dopo 10 stagioni a dir poco intense. Tanti i premi a livello individuale e di squadra per il francese tra i protagonisti del triplete della stagione di grazia 2012/2013 (oltre a 7 campionati, 5 Coppe di Germania, 4 Supercoppe, 1 Coppa di Lega, 1 Supercoppa e 1 Mondiale per club). Nelle ultime annate però le cose non sono andate come avrebbe voluto a causa di numerosi infortuni che gli hanno impedito di scendere con continuità. Dopo i dissidi con Ancelotti, con il ritorno di Heynckes, Ribery è tornato a giocare, rivelandosi anche decisivo come accaduto a Siviglia.

Ecco dove giocherà Ribery nella prossima annata

A fine stagione però il suo contratto andrà in scadenza e a meno di clamorosi colpi di scena, non ci sarà alcun rinnovo contrattuale. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania inoltre Ribery ha già in mente la nuova destinazione, che sarà in terra medio-orientale. Nella prossima stagione infatti il calciatore transalpino dovrebbe scendere in campo in Arabia Saudita con la casacca dell'Al-Ittihad.

Rivoluzione Bayern, via anche Robben

Ribery non sarà l'unico a lasciare il Bayern a fine stagione. Il club bavarese andrà incontro ad una minirivoluzione soprattutto nel suo reparto offensivo. E' destinato all'addio anche l'altro senatore Robben. Il 34enne che veste la maglia della squadra tedesca dal 2009 diversi mesi fa ha esternato la sua volontà di tornare in patria, e in particolare al Groeningen dove è iniziata la sua avventura nel mondo del calcio. Un'ultima esperienza da calciatore preludio ad un futuro da tecnico per "l'olandese volante".