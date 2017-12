I gemelli diversi del Bayern Monaco, Ribery e Robben potrebbero separarsi a fine stagione, salutando il club tedesco in cui hanno vinto tutto e ripetutamente, affrontando nuove avventure separate. I due giocatori, che per molti sono stati i principali motivi per cui è finito anzitempo il rapporto tra il Bayern Monaco e Carlo Ancelotti sono infatti in scadenza di contratto e non sembra ci siano i presupposti per un nuovo prolungamento. Per il francese sono determinanti i tanti infortuni subiti in questi ultimi anni ,mentre per l'olandese ci sarebbe un possibile rientro in patria dopo tanto peregrinare.

Movimenti in casa Bayern.

Di certo il prossimo mercato tedesco vivrà momenti importantissimi che vedranno anche una possibile rifondazione nell'attuale club dominatore dei campionati, il Bayern Monaco. Tanti i giocatori che potrebbero cambiare casacca, altri che desiderano tornare e una squadra che dovrà essere affidata ad un nuovo tecnico per un nuovo progetto a lungo termine. I nomi più caldi sono due storiche stelle dei bavaresi, Arjen Robben e Frank Ribery.

Ribery, 230 presenze e 72 gol in 10 anni.

Hanno scritto pagine importantissime del Bayern contribuendo ai successi del club sia in chiave Bundesliga sia sul fronte internazionale, culminato con il Triplete tedesco. Sia Ribery che Robben sono da sempre nel Bayern. Il 34enne francese milita tra i bavaresi dal lontano 2007 e ad oggi ha collezionato 230 presenze e 72 gol. Per l'olandese volante, l'arrivo è ‘solo' del 2009, due stagioni dopo il collega transalpino ma l'impatto è stato comunque determinante con 96 gettoni e 37 reti all'attivo.

Robben, offerte dall'Olanda.

L'olandese, oggi 33enne, è in attesa di un'offerta di rinnovo che dovrà ponderare e confrontare con quelle che sono già arrivate dalla madre patria. Per Ribery il discorso è diverso: il Bayern sarà probabilmente l'ultimo club europeo della sua carriera, visti i suoi tanti infortuni e l'incapacità di restare in panchina.

Il mercato degli altri.

Goretzka e Meyer.

Ma in Bundesliga ci potrebbero essere anche altri cambiamenti importanti nel mercato prossimo a venire: Leon Goretzka e Max Meyer, giovani talenti dello Schalke potrebbero cambiare casacca. Sul primo ci sono molti dei maggiori club europei come Bayern, Juventus e Barcellona, mentre per il secondo, che ha 22 anni, si prospetta un'asta internazionale.

Mkhitaryan.

Ci può essere anche un cavallo di rientro, dal Manchster United: Mkhitaryan. L'armeno al Manchester United non trova più spazio, per questo vorrebbe tornare in giallonero. Per farlo però dovrebbe rinunciare a una parte dell'ingaggio ma la strada sembra quella giusta.