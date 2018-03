Quale sarà il futuro del Napoli? Sarri sarà ancora sulla panchina e quali giocatori avrà a disposizione? In attesa di vedere come andrà a finire questo campionato, sono in molti a porsi delle legittime domande sul domani della formazione partenopea: oggi, più che mai, in piena corsa per riportare a Castel Volturno un titolo che manca da troppo tempo. A cercare di dare delle risposte, con i suoi primi movimenti sul mercato, è Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del club campano sta infatti già lavorando per la prossima stagione, indipendentemente da ciò che deciderà Maurizio Sarri.

Il sostituto di Pepe Reina

L'ex dirigente del Carpi, che ormai collabora con De Laurentiis dal 2015, avrà inizialmente il compito di trovare il sostituto di Pepe Reina. Lo spagnolo, che è molto vicino ad accordarsi con il Milan, è infatti destinato a salutare i tifosi (insieme al secondo Rafael) e a far posto ad un nuovo portiere. Sulla lista del ds azzurro c'è soprattutto il nome di Mattia Perin. Il numero uno e capitano del Genoa, vincolato fino al 2019, potrebbe infatti essere ceduto per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Vista la situazione tutt'altro che tranquilla anche del terzo portiere (Luigi Sepe), Giuntoli è in pressing anche sul altri nomi: Leno del Bayern Leverkusen, Mignolet del Liverpool e i due italiani Cragno e Meret.

Le scelte per la difesa

Ovviamente la dirigenza partenopea è al lavoro anche per gli altri reparti. Complice l'addio di Maggio (in scadenza a giugno), per la difesa piace da tempo l'ex Sassuolo Sime Vrsaljko: pupillo di Giuntoli e di Sarri e già inseguito in estate. Di proprietà dell’Atletico Madrid, il croato ha però un costo importante che si aggira sui 25 milioni di euro. Tra le alternative, è invece spuntato fuori il nome del tedesco Jeremy Toljan: terzino di 24 anni del Dortmund, da mesi nel giro della nazionale di Loew. Sono invece due centrocampisti della Sampdoria i profili seguiti dal club di De Laurentiis. Il primo è Lucas Torreira (valutato da Ferrero non meno di 30 milioni), il secondo è Dennis Praet: di recente accostato anche a Inter e Juventus.

Torreira e Chiesa

Al di là della vicenda legata ad Amin Younes, che rischia comunque di far cambiare i piani a Giuntoli, i tifosi si aspettano qualche colpo anche per l'attacco. Se quello di Klassen dell'Everton è nuovamente finito nei radar napoletani, dopo i primi contatti estivi, il nome nuovo che è invece entrato nella lista della spesa della dirigenza è quello di Mateo Kovacic. L'ex fantasista dell'Inter, oggi al Real Madrid, continua a trovare poco spazio nell'undici titolare di Zidane e a giugno potrebbe anche cambiare aria e scegliere il clamoroso ritorno in Serie A. Il sogno rimane però Federico Chiesa. L'attaccante viola è un'idea fissa del presidente che, dopo averci provato nei mesi scorsi, è pronto a tornare alla carica per il figlio d'arte. La valutazione è sempre quella. Più di 50 milioni di euro.